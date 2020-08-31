Evde bulunan ceset, pencereden vinçle çıkarıldı
Adana-Kozan'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. Koronavirüs şüphesi bulunan kişinin cesedi aşırı şişmesi sebebiyle pencereden vinç ile çıkarıldı.
Adana-Kozan'da yalnız yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi olan bir kişi evinde ölü bulundu. Şahsın cesedi aşırı şişmesi sebebiyle evin sökülen penceresinden vinç yardımı ile çıkarıldı.
Aslanpaşa Mahallesi İlikçikuyu Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Ebubekir Tatar'ın evinden kötü kokular geldiğini fark eden çevre esnafı, durumu 112'ye haber verdi.
Eve intikal eden ekipler Tatar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Üç gün önce hayatını kaybettiği düşünülen Ebubekir Tatar'ın cansız bedeninin aşırı şişmesi sebebiyle itfaiye ekipleri eve vinç çağırdı.
Yeni tip koronavirüs şüphesi bulunan Tatar'ın cenazesi, evin penceresinin sökülmesinden sonra özel vinç ile 7 saat sonra çıkarıldı.
Tatar’ın cenazesi defnedilirken, ev ve apartmanın dezenfekte edildiği ifade edildi.