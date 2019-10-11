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Evde bulunamayan genç kadın için itfaiye balkondan girdi

Düzce’de bir sitede oturan genç kadını, arkadaşları polisi ve itfaiyeyi harekete geçirdi. İtfaiye ekiplerinin itfaiye aracının merdiveni ile girdikleri evde Hanife D. İsimli genç kadının evde olmadığını ve evin boş olduğunu belirlediler.

11 Ekim 2019 Cuma 09:11
Evde bulunamayan genç kadın için itfaiye balkondan girdi

Olay 23.00 sıralarında Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bulunan Algün Life isimli sitede meydana geldi. Hanife D. isimli genç kadının evine oturmaya giden giden iş arkadaşları genç kadına ait otomobilin sitenin otoparkında olduğunu gördüler.

Bunun üzerine eve çıkan arkadaşları dairenin kapısında zile basarak uzun süre beklediler. Kapıyı açan olmayınca Hanife D.'yi telefonla aradılar.

Telefonuna da ulaşılamayan Hanife D. İçin arkadaşları panik olarak durumu polis ekiplerine bildirdiler. Polis ekipleri eve kapıdan giremeyince Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istediler.

İtfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveni ile balkondan daireye girdiler. Daire içinde yapılan aramada evin boş olduğu anlaşıldı.

Genç kadına da telefonla ulaşan arkadaşları ve ekipler derin nefes aldılar.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 09:11
  1. Düzce
  2. Düzce'nin Aziziye Mahallesi
  3. Algün Life
  4. Polis ekipleri
  5. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri

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