Evde buğday çimi yetiştirme: Buğday çimi nasıl yetiştirilir? Buğday çimi suyu nasıl elde edilir?

Klorofil kaynağı olan buğday çimi, doğru koşullarda yetiştirildiğinde 17 değerli aminoasit, A, D, E, K gibi vitaminler, 92 mineral ve birçok enzim içerir.

Mineral açısından bu kadar değerli buğday çimini evinizde kolayca yetiştirebilirsiniz.

Buğday çimini tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı buğday

Su

Hazırlanışı:

Buğdayı düz bir tabağa koyun ve tabağı buğdayın üzerini geçecek kadar suyla doldurun. Tabağın üstünü tülbentle örtün ve bir gece bekleyin. Sabah suyu dökün ve tülbenti tekrar örtün.

Her sabah buğdayları sulayın. Böylece buğdaylar 2-3 içinde çimlenecektir. 4-5 gün içinde de boylanacaklardır. Bu işlem için organik buğday kullanımı önerilir. Çimlendirdiğiniz buğdayı yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. Salatlarınız için de çimlendirdiğiniz buğdayı kullanabilirsiniz.

Buğdaylar filizlenmeye başladığında saksıya alıp üzerini ince bir tabak şeklinde toprakla örtebilirsiniz. Böylece siz kestikçe yeniden uzayabilir.

Buğdayları çimlendirirken fazla sulamamalısınız. Aksi halde küflenebilirler.

Buğday bitkisinden hazırlanan çim suyunun içerisinde yüksek oranda A, C ve E vitaminleri, magnezyum, demir, amino asit gibi birçok vitamin ve mineral bulunuyor. Karaciğer için yüksek detoks etkisi yaratan buğday çimi suyunun sindirim sisteminden kronik hastalıklara birçok farklı noktada şifa kaynağı olduğu biliniyor. Taze taze tüketilebilen ve antibakteriyel, antienflamatuar özellikleri ile antioksidan kaynağı olan buğday suyu çimini beslenme rutinine dahil ederek tüm bu sayısız faydalardan yararlanabilmeniz mümkün.

Buğday Çimi ile Detoks Suyu

Tansiyon düşürücü, karaciğer temizleyici, şeker dengeleyici ve daha nicesi…Buğday çiminin sayısız faydalarından yararlanmak için en iyi yöntem suyunu içmek. Son yıllarda yaygınlaşan detoks içecekleri kültürü ile birlikte daha çok gündeme gelen buğday çimi suyu doğal beslenme düzenine geçenlerin beslenme rutininde mutlaka yer buluyor. Sağlığınız için oldukça önemli olan besin değerlerini içeriğinde barındıran buğday çimi suyunu elde etmek için öncelikle buğday çimine ihtiyacınız var.

Buğday çimi kolay ancak özen isteyen bir yetiştirme ile evde dahi kolayca elde edebileceğiniz bir besin türü. Evde yetiştirme tekniklerine uyarak ve gerekli ekipmanları kullanarak elde edeceğiniz buğday çimi suyunu elde ettikten sonra kendiniz için sağlık dolu shot’lar hazırlayabilirsiniz. Pratik tarif ise;

Buğday Çimi Suyu Tarifi

Buğday çimi suyunu elde etmek için kendi yetiştirdiğiniz buğday çimini taze taze kesebilir ya da hazır olarak buğday çimi satın alabilirsiniz. Ancak en verimli etki için kendi yetiştirdiğiniz, iyi tohumdan üretilen buğday çimini kullanmanız çok daha iyi olacaktır. Tohuma yakın bir şekilde keseceğiniz iki, üç bardak kadar buğday çimi ile 2- 2,5 shot bardağı buğday çimi suyu çıkarmak mümkün.

Buğday çimi suyunu elde etmek için kesme işleminden sonra bıçaksız bir alet yardımı ile sıkmanız gerekiyor. Bunun için spesifik olarak buğday çimi suyu makineleri olduğu gibi, soğuk sıkım yapan farklı alternatifler de bulunuyor.

Buğday Çimlendirme Faydaları – Bir An Önce Denemek İçin 11 Süper Neden

Besin değeri olarak yarım çay bardağı buğday çimi suyu, 1,5 kilo yeşil yapraklı sebzeye eşittir. Yani besin değeri tüm sebze ve meyvelere göre çok daha fazladır.

İçeriğindeki %70 klorofil sayesinde gıdalardan alacağınız besin değerlerinin ve faydaların kat be kat fazlasını almanızı sağlar.

A, B, C, E vitaminleri, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum içerir. Ayrıca B17 ile kanser hücreleriyle savaşır.

Hatta kemoterapi gören hastalarda, buğday çimi suyu sayesinde kan değerlerinde düzelme olduğu da çeşitli araştırmalara dayanarak söylenir.

Alkali beslenme yazımızda bahsettiğimiz gibi kanın pH dengesini düzenleyerek kanın alkali olmasını sağlar.

Kanda taşınan oksijen miktarının artmasına yardımcı olur.

Vücuda enerji verdiğinden daha az uykuyla daha aktif olursunuz.

Hem antioksidandır, hem anti-aging etkilidir.

Sindirimi destekler, gaz ve şişkinlik gibi sorunları giderir.

Diş sağlığını destekler.

En önemli etkilerinden biri olarak bağışıklık sistemini güçlendirir.