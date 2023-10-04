Evde bu doğal antibiyotikle hiç zaman kaybetmeden iyileşin: Gelin uygulamaya katılın! Tam bir protein deposu!
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti sarımsak bildiğimiz en eski ve en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Antibiyotik özellikleri o kadar fazladır ki yıllardır hem ilaç endüstrisinde hem de ev tedavileri olarak kullanılıyor. Gelin siz de katılın
Bu tonik için gerekli malzemeler:
Çeyrek Soğan
2 taze acı biber
2 yemek kaşığı zerdeçal
2 yemek kaşığı rendelenmiş siyah turp
Çeyrek bardak dövülmüş sarımsak
700 ml elma sirkesi
Çeyrek bardak dövülmüş zencefil
Hazırlanışı
Eldivenlerimizi giyip, sirke hariç tüm malzemeleri bir kâsede karıştırıyoruz. Sonrasında karışımı cam turşu kavanozuna alıp sirkeyi ekliyoruz. Kavanozu sıkıca kapatıp sallıyoruz. 2 hafta boyunca serin ve kuru bir yerde saklıyoruz ve günde bir kez sallamayı ihmal etmiyoruz.
Çeşitli yemeklerinizde ve salatalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Oldukça acı bir tadı olduğu için içine biraz limon ve portakal ekleyerek tadı yumuşatabilirsiniz.
Toniği yumuşatmak için su kullanmayın! Günde bir çorba kaşığı tüm hastalıklarınıza çare olacaktır. Bağışıklık sisteminiz güçlenir, hastalıklarınız daha kolay geçer.
Eğer oldukça bulaşıcı ve yataktan çıkamayacak kadar hasta iseniz günde 6 kaşığa kadar içebilirsiniz. Tüm içerik doğal olduğu için hamile kadınların kullanmasında da herhangi bir sakınca yoktur.
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