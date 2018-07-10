Evde böğürtlen reçeli nasıl yapılır?

Ülkemizde oldukça yaygın meyve olan böğürtlen, kırlarda ve yol kenarında yetişen dikenli dallı hafif mayhoş ama harika aromasıyla ağızda enfes bir tat bırakıyor. Genellikle kek, tart ve reçel olarak tüketiliyor.

Evde yapılan böğürtlen reçelinin tadı bir başka oluyor. Yazın en güzel meyvelerinden olan böğürtleni siz de evde reçel yaparak kış kahvaltılarınızda yaz tadını hissedebilirsiniz.

MALZEMELER:

500 gr taze böğürtlen

350 gr toz şeker (2 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı limon suyu

YAPILIŞI:

Öncelikle böğürtlenleri iyice yıkayalım ve suyunu süzelim. Böğürtlenleri bir tencereye alalım ve üzerine şeker ilave edelim. Yarım saat dinlendirelim.

Ateşte şekerler eriyene kadar 3-4 dk pişirelim. Eğer köpük oluştuysa bir kaşıkla köpükleri alalım.

Yaklaşık 20-30 dk kısık ateşte koyu bir kıvama gelene kadar pişirelim. Ocağın altını kapamaya yakın limon suyu ekleyelim.

REÇEL YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Reçel pişirdiğiniz tencerenin kapağını kapatmayın. İçindeki su buharlaşsın ve reçeliniz böylelikle koyulaşsın.

- Reçelinizin köpürmesini istemiyorsanız fındık büyüklüğünde bir tereyağ parçası atın.

- Reçelinizin tadının bozulmaması için hafif de olsa çürümeye yakın olan meyve kullanmayın.

Yasemin.com'dan alınmıştır.