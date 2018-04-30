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Evde bisküvi nasıl yapılır?

Hazır atıştırmalıklar arasından en çok tüketilenlerden biri bisküvidir. Genellikle dışarıdan satın alınan bisküviyi evinizde kendiniz yapabilir ve severek tüketebilirsiniz.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:52
Evde bisküvi nasıl yapılır?

İŞTE SİZLERE EV YAPIMI BİSKÜVİ TARİFİ...

MELZEMELER:

125 gram margarin 

4 yemek kaşığı süt

Bir su bardağı pudra şekeri

2 adet yumurta

Bir paket vanilya

Bir tatlı kaşığı kabartma tozu

4 su bardağı un

YAPILIŞI:

Margarini yoğurarak elinizin sıcaklığı ile yumuşatın.

Daha sonra içine yumurtaları kırın ve bir süre daha yoğurmaya devam edin.

Yumurta ve margarin iyice karışınca içine süt koyarak bir süre yoğurun.

Bu işlemin ardından pudra şekerini ekleyin.

Karışımın içine kabartma tozu ile unu ekleyin ve ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.

Hamur kıvama geldiğinde merdane yardımı ile açarak kurabiye kalıpları ile şekil verin.

Tepsinin içine yağlı kağıt serin ve hazırladığınız bisküvileri içine dizin.

120 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:52
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