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Evde Bayram Konserleri kapsamında Yusuf Güney, Efes Antik Kentinde sahne aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:03:55 -
Evde Bayram Konserleri kapsamında Yusuf Güney, Efes Antik Kentinde sahne aldı

İZMİR (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Evde Bayram Konserleri kapsamında sanatçı Yusuf Güney, Efes Antik Kentinde sahne aldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerinde 19-26 Mayıs arasında düzenlenen ve müziğin farklı türlerinden oluşturulan renkli konser programı gönüllere dokunuyor.

Ana akım medya mecraları ile sosyal medyadan yayınlanan konser programına bu kez Efes Antik Kenti ev sahipliği yaptı.

Antik kentin içindeki ünlü yapı Celsus Kütüphanesi önünde kurulan sahnede orkestrasıyla sahne alan sanatçı Yusuf Güney, popüler parçaları seslendirdi. Konser, yaklaşık 1 saat sürdü.

Konserler dizisi kapsamında yarın Denizli'deki Hierapolis Antik Tiyatrosunda Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri, 24 Mayıs'ta Safranbolu'da Kubat - Vazgeçilmeyen Türküler, 25 Mayıs'ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Fettah Can ve 26 Mayıs'ta İstanbul Arkeoloji Müzesinde Mazhar Alanson konserleri düzenlenecek.

Bu arada, konserlerin organizasyonu sürecinde salgına karşı gerekli tedbirlerin alındığı, hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulduğu da bildirildi.


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