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Evde balık kokusunu yok etmenin yolu

Ev hanımlarının mutfakta kabusu haline gelen balık kokusundan kurtulmaları için ciddi para harcamaları ya da ağır kimyasal kullanmalarına artık gerek yok. Balıktan vazgeçemeyen evlerin kurtarıcısı olacak kokudan kurtulma yöntemlerini sizler için derledik.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:22
Evde balık kokusunu yok etmenin yolu

Eğer aldığınız balık dondurulmuşsa kendine has balık kokusundan da daha kötü bir koku yaydığını tecrübe etmiş olmalısınız. Eğer kızarmış balık kokusunun etkisini katlamak ve daha kötü bir kokuya maruz kalmak istemiyorsanız yapmanız gereken şey dondurulmuş balığı kızartmaya başlamadan önce süte batırmaktır.

Maalesef ki balık yalnızca dondurulmuş haldeyken kokmuyor. Kızarttıktan sonra oluşan ve tüm evi etkisi altına alan o kokudan kurtulmak gerçekten zor. Fakat aslında bunun için uğraşmanıza gerek yok. Çünkü yapmanız gereken şey balık kızartma işleminiz bittikten sonra bir cezveyi yarısını su yarısını sirkeyle doldurup bir süre kaynatarak kokudan mucizevi şekilde kurtulabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:22
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