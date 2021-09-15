Evde bakım yardımı ödemeleri başladı mı? Evde bakım yardımı parası yattı mı?
2021 evde bakım engelli maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerin ne zaman yatırılacağını ilişkin son dakika müjdesini verdi. Peki Evde bakım yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Evde bakım yardımı ödemeleri ne zamana kadar yapılacak? İşte Evde bakım yardımı ile 65 yaş aylağı yatan iller listesi
Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanı Derya Yanık'ın verdiği bilgiye göre engelli ve aileleri için 968 milyon TL olan evde bakım yardımı ödemelerine bugün başlayacağını duyurdu.
Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül’e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
Engelli aylığı, 65 maaşı ve evde bakım parası yatan iller listesi
1-Tokat
2- Hatay
3- Afyonkarahisar
4- Bolu
5- Aksaray
6- Osmaniye
7- Sakarya
8- Antalya
9- Kahramanmaraş
10- Kocaeli
11- Balıkesir
12- İstanbul
13- Samsun
14- Bilecik
15- Manisa
16- Denizli
17- Uşak
18- Ordu
19- Iğdır
20- Konya
21- Sivas
22- Ankara
23- Adıyaman
24- Mersin
25- Bursa
26- İzmir
27- Adana
28- Tekirdağ
Evde bakım parası ne kadar?
65 yaş aylığı 702,41 lirayı, evde bakım desteği de bin 524 lira 88 veriliyor.