Evde bakım yardım ödemeleri yattı mı? Evde bakım parası ne zaman yatacak?

Engellilerin gündelik hayatlarını sürdürebilmeleri için başkasının bakımına muhtaç olmaları söz konusu. Bakım hizmetini gerçekleştiren kişiye evde bakım parası ödenebiliyor.

Evde bakım parası ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. Sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini söyleyen Yanık, evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları da desteklediklerini belirtti.

Evde bakım parası kimler alır?

Evde bakım yardımı kimlere verilir? Sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişiler engelli aylığı alabilirler. Engellilik oranına göre engelli aylığının miktarı değişir. Engelli aylığı alacak kişinin 18 yaşından büyük olması da gerekir. Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekmektedir.

Evde bakım parası ne kadar?

Ocak ayından itibaren evde bakım parası enflasyon oranında zamlandı ve 1.657 TL oldu.

Evde bakım maaşı almak için nereye başvurulur?

Evde bakım parası ve engelli aylığı alınabilmesi için başvuruların ikamet edilen yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine yapılması gerekiyor.