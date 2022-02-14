Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay illere göre bir sıralamayla bakıma muhtaç bireyle için maaş ödemesi gerçekleştiriyor. Şubat ayıyla birlikte pek çok kişi "Evde bakım maaşı yattı mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta evde bakım parası yatar mı?

Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller 14 Şubat:

Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre belirlenen bir sıraya göre hesaplara yatırılıyor. Şubat ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara geçmedi. Ödemelerin 15 Şubat Salı günü gerçekleşmeye başlaması bekleniyor.

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımını 1798 liradan 2 bin 354 TL'ye çıkartıldı.