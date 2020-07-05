Evde bakım parası yattı mı? | Evde bakım maaşı ne kadar oldu temmuz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç ailelere her ay maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşlarına temmuz ayında zam yapıldı. Bu sebeple vatandaşlar hem maaşların hangi gün yatacağını hem de evde bakım parasının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım parasının ne zaman yatacağı merak konusu. Evde bakım maaşı her ayın 15’inde hesaplara geçmeye başlıyor.

Evde bakım parası ne kadar? | Evde bakım maaşı ne kadar oldu temmuz

Evde bakım maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Birinci zam ocak ayında ikincisi ise temmuz ayında. Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım maaşı temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL’ye yükseldi.

Evde bakım maaşı sorgula

Maaşların yatıp yatmadığını SMS ile öğrenmeniz mümkün. Evde bakım parasını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Evde bakım parasının yatıp yatmadığını e devlet üzerinden de kontrol edebilirsiniz.

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Kimler evde bakım maaşı alabilir?

Evde bakım maaşı alabilmek için üç şartın bulunması gerekiyor.

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası için nasıl başvuru yapılır?

Evde bakım maaşı almak için üç şarta da uygun olan kişilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor.