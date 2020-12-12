  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Evde bakım parası yatan iller | Evde bakım parası sorgula
Ekonomi

Evde bakım parası yatan iller | Evde bakım parası sorgula

Evde bakım maaşı yattı mı? | Bakıma muhtaç, yaşlı bireyler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım paraları ise illere göre belirlenen bir sıralamayla hesaplara yatırılıyor. Peki, evde bakım parası yattı mı? | aralık ayı evde bakım parası hesaba yattı mı? | Evde bakım parası telefonla sorgula | Evde bakım parası yatan illerin listesi

Yeniakit Publisher
2020-12-12 13:56:00 -
Evde bakım parası yatan iller | Evde bakım parası sorgula

Evde bakım parası e devlet | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç engelli ve yaşlılar için maaş ödemesi yapıyor. Bakanlık evde bakım parası için vatandaşlara 1.544,61 TL ödeme yapıyor. Peki, hangi ellere evde bakım parası yattı?

Evde bakım parası yatan iller | Evde bakım parası sorgula

Evde bakım parası her ayın 15’inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ayıca maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alıyorsanız; sms ile sorgulama yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorsanız; cep telefonunuzun sms kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderin. Bu işlem için operatörünüz 1 sms ücreti kesecektir. Mesajı attıktan kısa süre içerisinde bakiyeniz hakkında telefonunuza sms gelecektir.

E DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Borç yapılandırma son başvuru tarihi | Borç yapılandırma nasıl nereden yapılıyor?
Borç yapılandırma son başvuru tarihi | Borç yapılandırma nasıl nereden yapılıyor?

Ekonomi

Borç yapılandırma son başvuru tarihi | Borç yapılandırma nasıl nereden yapılıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı
Dünya

İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı

İngiliz Independent, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü yazdı. Aynı..
ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı
Dünya

ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı

ABD Senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü aça..
Emniyet vatandaşları uyardı! Sakın açmayın...
Aktüel

Emniyet vatandaşları uyardı! Sakın açmayın...

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet ve telefon üzerinden 'pandemi yardımı' adı altında gerçekleştirilen dola..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay