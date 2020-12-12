Evde bakım parası yatan iller | Evde bakım parası sorgula

Evde bakım maaşı yattı mı? | Bakıma muhtaç, yaşlı bireyler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım paraları ise illere göre belirlenen bir sıralamayla hesaplara yatırılıyor. Peki, evde bakım parası yattı mı? | aralık ayı evde bakım parası hesaba yattı mı? | Evde bakım parası telefonla sorgula | Evde bakım parası yatan illerin listesi