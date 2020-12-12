Evde bakım parası yatan iller | Evde bakım parası sorgula
Evde bakım maaşı yattı mı? | Bakıma muhtaç, yaşlı bireyler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım paraları ise illere göre belirlenen bir sıralamayla hesaplara yatırılıyor. Peki, evde bakım parası yattı mı? | aralık ayı evde bakım parası hesaba yattı mı? | Evde bakım parası telefonla sorgula | Evde bakım parası yatan illerin listesi
Evde bakım parası e devlet | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç engelli ve yaşlılar için maaş ödemesi yapıyor. Bakanlık evde bakım parası için vatandaşlara 1.544,61 TL ödeme yapıyor. Peki, hangi ellere evde bakım parası yattı?
Evde bakım parası yatan iller | Evde bakım parası sorgula
Evde bakım parası her ayın 15’inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ayıca maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alıyorsanız; sms ile sorgulama yapabilirsiniz.
Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorsanız; cep telefonunuzun sms kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderin. Bu işlem için operatörünüz 1 sms ücreti kesecektir. Mesajı attıktan kısa süre içerisinde bakiyeniz hakkında telefonunuza sms gelecektir.
E DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ