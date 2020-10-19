Evde bakım parası yatan iller | Evde bakım maaşı yattı mı?
Evde bakım parası sorgula | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli, bakıma muhtaç bireylerin ailelerine her ay maaş ödüyor. Son olarak evde bakım maaşına temmuz ayında zam yapıldı. Peki, evde bakım parası yattı mı? | Ekim ayı evde bakım parası yatan iller? | Evde bakım parası ne kadar? | Evde bakım maaşı başvuru.
Evde bakım parası yatan iller güncel | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ayın 15’inde evde bakım maaşlarını ödemeye başlıyor. Maaşlar illere göre bir sıralamayla yatıyor. 19 Ekim Pazartesi günü listeye göz attığımızda şimdiye kadar 26 ilde yaşayan vatandaşlara evde bakım maaşı yattı. Peki, hangi illerde evde bakım parası yattı?
Evde bakım parası ne kadar?
Evde bakım maaşına her yıl ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Son olarak evde bakım parasına temmuz ayında zam yapıldı ve maaş 1.544,60 TL oldu.
Evde bakım parası sorgulama
Evde bakım maaşınızın yatıp yatmadığını internetten sorgulayabilirsiniz. Bunun için e devlet internet sitesi ya da uygulamadan işlem yapabilirsiniz. TC kimlik numarası ve şifrenizle maaşınızın hesaba geçip geçmediğini kontrol edebilirsiniz.
E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım parası yatan iller | Evde bakım maaşı yattı mı?
Evde bakım maaşı 15 Ekim’den itibaren hesaplara yatmaya başladı. 19 Ekim Pazartesi günü güncel listeye bakıldığında evde bakım maaşı 26 ilde ödendi. İşte, evde bakım maaşı yatan illerin listesi:
- Tokat
- Karabük
- Hatay
- Aksaray
- Antalya
- Afyonkarahisar
- Sakarya
- Şanlıurfa
- Zonguldak
- Konya
- Samsun
- Mersin
- İstanbul
- Manisa
- Denizli
- Bilecik
- Ordu
- Erzurum
- Kars
- Balıkesir
- İzmir
- Çanakkale
- Uşak
- Bursa
- Adana
- Kayseri
Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Evde bakım parası almak isteyenler nereden nasıl başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Evde bakım maaşı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz. Bu maaşı herkes alamıyor. Evde bakım maaşını alabilmek için üç şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Evde bakım maaşı almanın şartları şöyle;
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.