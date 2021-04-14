Her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi yapıyor. Vatandaşlar nisan ayıyla birlikte ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım parası ne zamana yatar? Evde bakım parası yatan iller

Evde bakım maaşı her ayın 15 ile 31 arasında hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşı 15 Nisan itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşı ocak ayında yapılan zamla birlikte 1.657,86 TL oldu. Nisan ayı evde bakım maaşları yatırılmaya başlandığında illerin güncel sıralaması haberlerimde yer alacak.

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