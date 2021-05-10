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Ekonomi Evde bakım parası bayramdan önce yatar mı? Evde bakım parası yatan ille 10 Mayıs
Ekonomi

Evde bakım parası bayramdan önce yatar mı? Evde bakım parası yatan ille 10 Mayıs

Evde bakım maaşı erken yatar mı? Ramazan bayramı öncesinde binlerce aile, evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 10:08:00 -
Evde bakım parası bayramdan önce yatar mı? Evde bakım parası yatan ille 10 Mayıs

Evde bakım maaşı yattı mı? Bakıma muhtaç bireyler için yapılan evde bakım maaşının ramazan bayramı öncesinde hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor.

Evde bakım parası bayramdan önce yatar mı? Evde bakım parası yatan ille 10 Mayıs

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ramazan bayramı sebebiyle evde bakım maaşlarının erken ödeneceğini belirtti. Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı’na denk geldiğini kaydeden Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini söyledi. Bakan Yanık, “Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün (10 Mayıs) gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bilindiği gibi illere göre bir sıralamayla evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

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