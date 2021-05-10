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Ekonomi Evde Bakım maaşları yattı mı? 10 Mayıs evde bakım parası yatan iller
Ekonomi

Evde Bakım maaşları yattı mı? 10 Mayıs evde bakım parası yatan iller

Evde bakım maaşları ne zaman ödenecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her ayın 15'inde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri bu ay Ramazan Bayramına denk geliyor olması nedeniyle ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağı merak konusu olmuştu. Peki, Evde Bakım maaşları yattı mı? 10 Mayıs evde bakım parası yatan iller haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 16:14:00 -
Evde Bakım maaşları yattı mı? 10 Mayıs evde bakım parası yatan iller

Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Ödeme alan hak sahipleri ay başıyla birlikte özellikle araştırılıyor. Öte yandan Ramazan Bayramı öncesi ödemelerine rken yapılabileceği beklentisi de var. Peki, evde bakım maaşı yatan iller 10 Mayıs listesi belli oldu mu?

Evde Bakım maaşları yattı mı?

Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı’na denk geldiğini kaydeden Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini söyledi. Bakan Yanık, “Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz” dedi.

Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu kapsamda Mayıs ayında 888,5 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.

Evde bakım maaşı sorgulama

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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