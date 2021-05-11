Evde bakım maaşı ne zaman yatacağı bugün gündemde yer alıyor. Her ay belirli gün aralıklarında hesaplara yatırılan engelli evde bakım maaşı,10 Mayıs 2021 günü mesai saatinin başlaması ve bakanlıktan açıklama yapılmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman?

Evde bakım maaşları her ayın 15'i itibariyle hesaplara yatacak. Henüz ödemeler başlamadı.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2021

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.