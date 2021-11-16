Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 16 Kasım 2021 e devlet evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? Sorusu evde bakım maaşı alan işçiler ve aileler tarafından soruluyor. Evde bakım maaşı yatan iller gündemde yer almaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yatırılan evde bakım parası her ay bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlıların hesaplarına ödeniyor. Belirli tarihlerde ödenen evde bakım maaşı e devlet üzerinden sorgulanacak. Kasım ayının gelmesiyle beraber gözler kasım ayı evde bakım maaşı yatan illere çevrildi. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? İşte, evde bakım parası sorgulama ekranı ve kasım ayı ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar.

Evde bakım maaşı yatan iller son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Her ay hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla evde bakım maaşı ödeneği yatıyor.

Evde bakı maaşı ne zaman veriliyor?

Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden öğrenilecek. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor.

Evde bakım aylığı ne kadar?

Evde bakım parası kasım ayı ödemeleri ne zaman yatacak araştırması binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Evde bakım parası nedir merak ediliyor. Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının 2/3’ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen destek parasıdır. Evinde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara devlet tarafından ödenen ve 2021 yılında 1,658,29 lira olan evde bakım maaşları 15 kasım pazartesi günü 20 ilde yattı.

Evde bakım aylığı hangi illerde yattı?

1- Tokat, 2- Aksaray, 3- Kırklareli 4- Antalya, 5- Balıkesir 6- Bolu, 7- Samsun, 8- Hatay ,9- Sakarya, 10- İzmir, 11- Osmaniye, 12- İstanbul, 13- Zonguldak, 14- Manisa, 15- Niğde, 16- Mersin ,17- Bilecik, 18- Afyonkarahisar, 19-Kütahya, 20- Diyarbakır.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım aylığı kimlere verilir?

Evde bakım aylığı almak isteyen durumları uygun olmayan, hasta ya da yaşlı bakıma muhtaç kişiler evde bakım aylığı nasıl alınır , evde bakım aylığı kimlere verilir araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası başvurusu için gerekli şartlar https://www.ailevecalisma.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar neler?

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.