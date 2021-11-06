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Ekonomi Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası ne zamana yatar?
Ekonomi

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası ne zamana yatar?

Evde bakım maaşı yatan iller 6 Kasım | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireylerin ailelerine maaş ödemesi yapıyor. Peki, evde bakım maaşları hangi gün yatırılacak? Evde bakım maaşı hangi illere yattı?

Yeniakit Publisher
2021-11-06 14:39:00 -
Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası ne zamana yatar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için her ay maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşı alanlar ise kasım ayında ödemelerin hangi gün yapılacağını araştırmaya başladı.

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası ne zamana yatar?

Evde bakım maaşı her ay illere göre bir sırayla hesaplara yatırılıyor. Evde bakım ödemesi her ayır 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Bu sebeple henüz evde bakım maaşları ödenmeye başlamadı.

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.

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