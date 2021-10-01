Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç vatandaşlara her ay maaş ödemesi yapıyor. Maaşlar illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırılıyor. Peki, ekim ayı evde bakım maaşı yatırıldı mı?

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Bakanlık her ay illere göre bir sıralamayla hasta, yaşlı ve engelli kişilere evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Ödemeler her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. 1 Ekim'de henüz evde bakım maaşları hesaplara yatırılmadı.

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.