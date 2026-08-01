Sayıları artıyor tehlike büyüyor Karadeniz’i ayılar bastı
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yapılan envanter çalışmalarında popülasyonu arttığı belirlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde yaşayanları tedirgin ediyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, “Ayı aç kaldığı için değil, popülasyonu arttığı için ilçe merkezine iniyor. Ormanlarda alan daralması yaşanıyor. Buna çözüm üretilmelidir, sayımları yapılmalı ve ne kadar ayının avlanacağı tespit edilmelidir” dedi.