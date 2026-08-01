Sayıları artıyor tehlike büyüyor Karadeniz’i ayılar bastı

Bugün fotokapan çalışmaları ve diğer sayım teknikleriyle beraber belli bölgelerde ayıların ne durumda olduğunu kendimiz sürekli takip ediyoruz. Farklı bölgelerdeki arazilere bakıyoruz. Ayı popülasyonu her geçen yıl artıyor. ‘Aç kaldığı için şehre indi’ diye söylemler duyuyoruz. Ayı aç kaldığı için ilçe merkezine inmez. Köylümüz de bu artışın farkındadır. 10 milyon insan 1927’de kırsalda yaşıyordu bugünse 5 milyon insan yaşıyor.