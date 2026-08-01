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Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

Opta dünyanın en iyi liglerini sıraladı. Peki Türkiye Süper Ligi kaçıncı sırada? İşte dünyanın en iyi 20 ligi...

#1
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

Trendyol Süper Lig'in sıralamadaki yeri ise büyük şaşkınlık yarattı.

#2
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 20 LİGİ:

#3
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

20- Paraguay Primera División

#4
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

19- ABD Major League Soccer (MLS)

#5
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

18- Hırvatistan 1. Ligi

#6
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

17- İsviçre Süper Ligi

#7
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

16- Ekvador Liga Pro

#8
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

15- Norveç Eliteserien

#9
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

14- Japonya J1 League

#10
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

13- Kolombiya Primera A

#11
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

12- Danimarka Superliga

#12
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

11- Polonya Ekstraklasa

#13
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

10- İngiltere Championship

#14
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

9- Portekiz Primeira Liga

#15
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

8- Belçika Pro League

#16
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

7- Arjantin Primera División

#17
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

6- Brezilya Serie A

#18
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

5- Fransa Ligue 1

#19
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

4- İtalya Serie A

#20
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

3- Almanya Bundesliga

#21
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

2- İspanya La Liga

#22
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

1- İngiltere Premier League/

#23
Foto - Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?

Türkiye Süper Lig ise 25. sırada yer alarak şaşkınlık yarattı. derleyen: haber7

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