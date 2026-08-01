Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada?
Opta dünyanın en iyi liglerini sıraladı. Peki Türkiye Süper Ligi kaçıncı sırada? İşte dünyanın en iyi 20 ligi...
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Opta dünyanın en iyi liglerini sıraladı. Peki Türkiye Süper Ligi kaçıncı sırada? İşte dünyanın en iyi 20 ligi...
Trendyol Süper Lig'in sıralamadaki yeri ise büyük şaşkınlık yarattı.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 20 LİGİ:
20- Paraguay Primera División
19- ABD Major League Soccer (MLS)
18- Hırvatistan 1. Ligi
17- İsviçre Süper Ligi
16- Ekvador Liga Pro
15- Norveç Eliteserien
14- Japonya J1 League
13- Kolombiya Primera A
12- Danimarka Superliga
11- Polonya Ekstraklasa
10- İngiltere Championship
9- Portekiz Primeira Liga
8- Belçika Pro League
7- Arjantin Primera División
6- Brezilya Serie A
5- Fransa Ligue 1
4- İtalya Serie A
3- Almanya Bundesliga
2- İspanya La Liga
1- İngiltere Premier League/
Türkiye Süper Lig ise 25. sırada yer alarak şaşkınlık yarattı. derleyen: haber7
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