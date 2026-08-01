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Meğer yanlış biliyormuşuz hepimiz... İşte Reijnders’te Galatasaray'ın konumu

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Meğer yanlış biliyormuşuz hepimiz... İşte Reijnders’te Galatasaray'ın konumu

Manchester City’de Enzo Maresca yönetiminin başlattığı orta saha revizyonu transfer piyasasını hareketlendirdi. İtalyan devi Juventus, 46,5 milyon sterlinlik yıldız Tijjani Reijnders’ı kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi temaslara başlarken; 100 milyon Euro’luk Ayyoub Bouaddi hamlesi Hollandalı oyuncunun biletini kesti. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Galatasaray iddialarına ise Ada ve Çizme basınından ezber bozan bir yanıt geldi.

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Foto - Meğer yanlış biliyormuşuz hepimiz... İşte Reijnders’te Galatasaray'ın konumu

Manchester City’de Enzo Maresca döneminin başlamasıyla birlikte orta sahada büyük bir revizyon kapıya dayandı. İtalyan devi Juventus, Premier Lig ekibinin Hollandalı yıldızı Tijjani Reijnders’ı kiralamak için temaslara başlarken, manşetleri süsleyen Galatasaray iddialarına dair Avrupa basınından ezber bozan bir detay geldi. Geçtiğimiz yaz 46,5 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Etihad’ın yolunu tutan Tijjani Reijnders, 2025/26 sezonunun ikinci yarısında yedek kulübesine hapsolmuştu.

#2
Foto - Meğer yanlış biliyormuşuz hepimiz... İşte Reijnders’te Galatasaray'ın konumu

Pep Guardiola’nın vedasının ardından takımın başına geçen Enzo Maresca ile yeni bir sayfa açması beklenen 28 yaşındaki oyuncu için Serie A devleri devreye girdi. Franck Kessie’yi bedelsiz kadrosuna katma fikrinden vazgeçen Juventus, Hollandalı orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Manchester City ile resmi görüşmelere başladı.

#3
Foto - Meğer yanlış biliyormuşuz hepimiz... İşte Reijnders’te Galatasaray'ın konumu

Manchester City Futbol Direktörü Hugo Viana’nın, Lille’in genç yeteneği Ayyoub Bouaddi için yürüttüğü operasyon transferin kaderini belirledi. Piyasa değerinin 100 milyon Euro’yu (86 milyon sterlin) bulması beklenen Faslı oyuncunun Manchester’a gelişinin Reijnders’ın takımdan ayrılışını kesinleştireceği belirtiliyor.

#4
Foto - Meğer yanlış biliyormuşuz hepimiz... İşte Reijnders’te Galatasaray'ın konumu

City’deki değişim yalnızca Reijnders ile sınırlı değil. Kulübün orta sahada geniş kapsamlı bir yenilemeye gitmeye karar verdiği; Mateo Kovacic, Nico Gonzalez ve Real Madrid’in radarındaki Rodri (64 milyon sterlin) gibi isimlerin de geleceğinin belirsizliğini koruduğu kaydedildi. Türk basınında adı sıkça Galatasaray ile anılan ve sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Reijnders transferinde dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İngiliz ve İtalyan medyasında çıkan haberlerin aksine, Hollandalı yıldız için ne Çizme’de ne de Ada basınında Galatasaray’ın adı dahi geçmiyor. Oyuncunun yüksek maliyeti ve Juventus’un somut adımları, transferde ibrenin tamamen Serie A’ya döndüğünü net bir şekilde gösteriyor.

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