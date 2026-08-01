Meğer yanlış biliyormuşuz hepimiz... İşte Reijnders’te Galatasaray'ın konumu

City’deki değişim yalnızca Reijnders ile sınırlı değil. Kulübün orta sahada geniş kapsamlı bir yenilemeye gitmeye karar verdiği; Mateo Kovacic, Nico Gonzalez ve Real Madrid’in radarındaki Rodri (64 milyon sterlin) gibi isimlerin de geleceğinin belirsizliğini koruduğu kaydedildi. Türk basınında adı sıkça Galatasaray ile anılan ve sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Reijnders transferinde dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İngiliz ve İtalyan medyasında çıkan haberlerin aksine, Hollandalı yıldız için ne Çizme’de ne de Ada basınında Galatasaray’ın adı dahi geçmiyor. Oyuncunun yüksek maliyeti ve Juventus’un somut adımları, transferde ibrenin tamamen Serie A’ya döndüğünü net bir şekilde gösteriyor.