Meğer yanlış biliyormuşuz hepimiz... İşte Reijnders’te Galatasaray'ın konumu
Manchester City’de Enzo Maresca yönetiminin başlattığı orta saha revizyonu transfer piyasasını hareketlendirdi. İtalyan devi Juventus, 46,5 milyon sterlinlik yıldız Tijjani Reijnders’ı kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi temaslara başlarken; 100 milyon Euro’luk Ayyoub Bouaddi hamlesi Hollandalı oyuncunun biletini kesti. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Galatasaray iddialarına ise Ada ve Çizme basınından ezber bozan bir yanıt geldi.