Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma muhtaç kişiler için maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşı alanlar ise ‘Evde bakım maaşları ne zaman yatar?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller | Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırıyor. Maaşlar her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara gönderiliyor. Eylül ayı evde bakım maaşları 15 Eylül Perşembe günü ödenmeye başlayacak.

Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi. Evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e devlet üzerinden kontrol etmeniz mümkün. e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.