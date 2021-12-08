Evde bakım maaşı alan vatandaşlar aralık ayının kaçında hesaplarına para yatacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay illere göre bir sıralamayla maaş ödemesi yapıyor. Peki, evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı alanlar ödemelerin ayın kaçında hangi sırayla ödendiğini araştırıyor. Evde bakım maaşı her ay illere göre bir sırayla hesaplara yatırılıyor. Evde bakım ödemesi her ayır 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Bu sebeple henüz evde bakım maaşları ödenmeye başlamadı.

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.