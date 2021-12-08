  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım parası yattı mı?
Ekonomi

Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım parası yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için her ay maaş ödemesi gerçekleştiriyor. Evde bakım parası alanlar ise ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, evde bakım parası hangi illerde yattı? Evde bakım parası ayın kaçında yatar? Bu hafta evde bakım maaşı yatar mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-08 11:37:00 -
Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar aralık ayının kaçında hesaplarına para yatacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay illere göre bir sıralamayla maaş ödemesi yapıyor. Peki, evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı alanlar ödemelerin ayın kaçında hangi sırayla ödendiğini araştırıyor. Evde bakım maaşı her ay illere göre bir sırayla hesaplara yatırılıyor. Evde bakım ödemesi her ayır 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Bu sebeple henüz evde bakım maaşları ödenmeye başlamadı.

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kalp hastalıklarında bu belirtilere dikkat
Sağlık

Kalp hastalıklarında bu belirtilere dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, insanların günlük hayatta dikkate almadığı bazı sağlık sorunlarının kalp hastalıklarının habercisi olabil..
Hollywood yıldızından Erdoğan açıklaması: Siz istemiyorsanız biz alırız
Medya

Hollywood yıldızından Erdoğan açıklaması: Siz istemiyorsanız biz alırız

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Oyuncu Reshad Strik, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyorsanız biz alırız' dedi.
Sadece Türkiye'de bulundu! Elmastan çok daha değerli
Gündem

Sadece Türkiye'de bulundu! Elmastan çok daha değerli

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan diaspor taşı Türkiye ekonomisi için büyük önem arz ediyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay