Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireylere maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım parası alanlar ise haziran ayı maaşlarının ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Peki, haziran ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 9 Haziran Perşembe

Evde bakım maaşı her ay illere göre bir sırayla hesaplara yatırılıyor. Maaşlar her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor. Henüz haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırılmadı. Evde bakım parası 2354 TL olarak ödeniyor. Temmuz ayında ise evde bakım maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak.

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e devlet üzerinden kontrol etmeniz mümkün. e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.