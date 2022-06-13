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Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller 13 Haziran Pazartesi
Ekonomi

Evde bakım maaşı yatan iller 13 Haziran Pazartesi

Evde bakım maaşı yatırıldı mı? Evde bakım maaşı alanlar haziran ayı ödemelerinin hesaplara geçip geçmediğini merak ediyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hangi illerde evde bakım parası yatırıldı?

Yeniakit Publisher
2022-06-13 22:14:00 -
Evde bakım maaşı yatan iller 13 Haziran Pazartesi

Bakıma muhtaç bireyler için her ay evde bakım maaşı ödemesi bakanlık tarafından yapılıyor. Söz konusu evde bakım maaşlarını alanlar ise haziran ayı ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Peki, bu ay evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller 13 Haziran Pazartesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırıyor. Maaşlar her ayır 15’i ile 31’i arasında hesaplara gönderiliyor. Henüz evde bakım maaşları yatırılmadı. Maaşlar 15 Haziran Çarşamba günü ödenmeye başlayacak.

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