Bakıma muhtaç bireyler için her ay evde bakım maaşı ödemesi bakanlık tarafından yapılıyor. Söz konusu evde bakım maaşlarını alanlar ise haziran ayı ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Peki, bu ay evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller 13 Haziran Pazartesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırıyor. Maaşlar her ayır 15’i ile 31’i arasında hesaplara gönderiliyor. Henüz evde bakım maaşları yatırılmadı. Maaşlar 15 Haziran Çarşamba günü ödenmeye başlayacak.