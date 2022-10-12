Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay engelli, yaşlı ve hasta bireyler için evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Ekim ayı maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı ise merak ediliyor.

Evde bakım maaşı yarın yatar mı? 13 Ekim evde bakım paraları ödenecek mi?

Evde bakım maaşları illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırılıyor. Söz konusu maaş her ayır 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. 15 Ekim tarihi cumartesi gününe denk geldiği için maaşların cuma ya da pazartesi gününden itibaren hesaplara gönderilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Evde bakım maaşının hesaplarınıza geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden öğrenmeniz mümkün. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.