Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç olan bireyler için her ay düzenli olarak evde bakım maaşı ödüyor. Evde bakım maaşı alanlar ise kasım ayı ödemelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmaya başladı. Peki, evde bakım parası ne zaman yatar?

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım aylığı kasım ödemeleri yattı mı?

Evde bakım maaşı alanlar ‘Bu hafta evde bakım parası yatar mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Evde bakım maaşı her ay illere göre bir sırayla hesaplara yatırılıyor. Evde bakım ödemesi her ayır 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Bu sebeple henüz evde bakım maaşları ödenmeye başlamadı.

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.