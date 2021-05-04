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Ekonomi Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Ekonomi

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Evde bakım maaşı yatan iller 3 Mayıs listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşları yattı mı? Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bu soruların cevabı da merak ediliyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-04 16:30:00 - 2021-05-04 16:31:52
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım ve engelli maaşı alan milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı öncesi maaşların hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmaya başlandı.

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşları her ayın 15'i itibariyle hesaplara yatıyor. Söz konusu ödemelerin bayram nedeniyle öne çekilmesi hakkında henüz gelişme yok.

Bu kapsamda ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Evde bakım maaşı ne kadar?

Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira olacak.

Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 3 bin 88 liradan 3 bin 314 liraya yükseldi.

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