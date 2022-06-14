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Ekonomi Evde bakım aylığı temmuzda ne kadar olacak? Evde bakım maaşı zammı ne kadar?
Ekonomi

Evde bakım aylığı temmuzda ne kadar olacak? Evde bakım maaşı zammı ne kadar?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra evde bakım maaşlarına da 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyor. Evde bakım maaşı alanlar ise gözlerini temmuz ayı zamlarına çevirdi. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2022-06-14 12:03:00 -
Evde bakım aylığı temmuzda ne kadar olacak? Evde bakım maaşı zammı ne kadar?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli ve memur maaşlarına zam yapılıyor. Temmuz ayında memur ve emeklilere yüzde 7 zam ve 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Söz konusu zam oranı evde bakım maaşlarını da etkileyecek. Bu sebeple evde bakım maaşı alanlar temmuz ayında ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor.

Evde bakım aylığı temmuzda ne kadar olacak? Evde bakım maaşı zammı ne kadar?

Ocak 2022 itibariyle evde bakım maaşı 2354 TL olarak ödeniyor. Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz’da belli olacak. Ve maaşlara yapılacak olan zam netlik kazanacak. Evde bakım maaşına yüzde 39.17 oranında bir artış yapılırsa maaşlar 3 bin 276 TL'ye yükselecek. Zam oranı yüzde 41.67 olursa maaşlar 3 bin 335 TL'ye ulaşacak.

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