Evde badem sütü yapımı

MALZEMELER

*1 su bardağı çiğ badem

*3 su bardağı su

*Blender

*Tülbent

- Bademleri 12 saat boyunca suyun içinde bekletin.

- Suda bekleyerek yumuşayan bademleri blenderdan geçirin.

- İçine su ekleyerek bir kez daha blenderdan geçirin.

- Bu işlemin ardından bademleri tülbent yardımı ile süzün.

- Ortaya çıkan badem sütünü buzdolabından muhafaza edin ve 3 gün içinde tüketin.