Evde badem sütü yapımı
Badem sütü, kolesterolü dengelediği gibi insan sağlığına pek çok faydası vardır. Son zamanlarda çok sık tercih edilen badem sütünü evde kendiniz yapmak ister misiniz? İşte evinizde çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz badem sütü tarifi:28 Nisan 2018 Cumartesi 15:37
MALZEMELER
*1 su bardağı çiğ badem
*3 su bardağı su
*Blender
*Tülbent
- Bademleri 12 saat boyunca suyun içinde bekletin.
- Suda bekleyerek yumuşayan bademleri blenderdan geçirin.
- İçine su ekleyerek bir kez daha blenderdan geçirin.
- Bu işlemin ardından bademleri tülbent yardımı ile süzün.
- Ortaya çıkan badem sütünü buzdolabından muhafaza edin ve 3 gün içinde tüketin.
YORUM YAZ