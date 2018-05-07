Evde asma raf nasıl yapılır?

MALZEMELER:

-1 adet halat

-3 adet tahta raf

-Matkap

YAPILIŞI:

Öncelikle tahtaları istediğiniz renge boyayın. Daha sonra matkap yardımıyla köşelerine 4 tane delik açın. Halatı deliklerden geçirerek sıkı bir şekilde bağlayın ve istediğiniz yere asın. İsteğinize bağlı raf sayısını azaltabilir ya da arttırabilirsiniz.