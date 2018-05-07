Evde asma raf nasıl yapılır?
Görüntüsü ile odalara şıklık katan asma raflar, ev dekorasyonu içinde pratik bir kullanım sağlıyor. Hem yapımı kolay hem de maliyeti düşük bu rafları, evinizin her odasında rahatça kullanabilirsiniz.07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:44
MALZEMELER:
-1 adet halat
-3 adet tahta raf
-Matkap
YAPILIŞI:
Öncelikle tahtaları istediğiniz renge boyayın. Daha sonra matkap yardımıyla köşelerine 4 tane delik açın. Halatı deliklerden geçirerek sıkı bir şekilde bağlayın ve istediğiniz yere asın. İsteğinize bağlı raf sayısını azaltabilir ya da arttırabilirsiniz.
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