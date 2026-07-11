Evde 1 metrelik yılan paniği! "Onlar çevre dostu" diyerek boynuna sardı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amasya’nın Taşova ilçesinde bir evde ortaya çıkan 1 metreden uzun yılan paniğe yol açtı. İhbar üzerine adrese gelen görevli, karyolanın arasına saklanan yılanı yakalayıp boynuna dolayarak evden çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, Yerkozlu köyünde yaşayan Rüstem Ilıcak, evinin balkonunda hareket eden yılanı fark etmesi üzerine o esnada bölgeden bulunan Taşova Orman İşletme Şefliği ekibinden yardım istedi.
Arkadaşlarıyla eve gelen Süleyman Vural, karyola süngerinin altına gizlenen yılanı yakaladı. Zehirsiz olduğunu belirtiği yılanı bir süre boynuna saran Vural, "Yılanlara zarar vermeyelim. Bunlar çevre dostudur" diye konuştu.
Yılan daha sonra doğaya salındı.