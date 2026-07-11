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Gündem Evde 1 metrelik yılan paniği! "Onlar çevre dostu" diyerek boynuna sardı
Gündem

Evde 1 metrelik yılan paniği! "Onlar çevre dostu" diyerek boynuna sardı

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Evde 1 metrelik yılan paniği! "Onlar çevre dostu" diyerek boynuna sardı

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir evde ortaya çıkan 1 metreden uzun yılan paniğe yol açtı. İhbar üzerine adrese gelen görevli, karyolanın arasına saklanan yılanı yakalayıp boynuna dolayarak evden çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Yerkozlu köyünde yaşayan Rüstem Ilıcak, evinin balkonunda hareket eden yılanı fark etmesi üzerine o esnada bölgeden bulunan Taşova Orman İşletme Şefliği ekibinden yardım istedi.

Arkadaşlarıyla eve gelen Süleyman Vural, karyola süngerinin altına gizlenen yılanı yakaladı. Zehirsiz olduğunu belirtiği yılanı bir süre boynuna saran Vural, "Yılanlara zarar vermeyelim. Bunlar çevre dostudur" diye konuştu.

Yılan daha sonra doğaya salındı.

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