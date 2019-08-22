0553 313 94 23

Evcilleşen kargalar beldenin maskotu oldu

Erzincan’da yavruyken annelerini kaybeden ve 4 çocuk babası Nevzat Gökdemir tarafından büyütülen 4 karga, Çağlayan beldesinin maskotu haline geldi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:52
Evcilleşen kargalar beldenin maskotu oldu

Erzincan’da yavruyken annelerini kaybeden ve 4 çocuk babası Nevzat Gökdemir tarafından büyütülen 4 karga, Çağlayan beldesinin maskotu haline geldi. Cips yiyip, selfie pozu veren kargalar zaman zaman da kıraathanede oturan vatandaşlara eşlik ediyor.


Erzincan’a bağlı Günbağı köyünde Nevzat Gökdemir, inşaat halindeki evini kontrol ederken ilk gün 1, 2 gün sonra da 3 yavru karganın tavandaki soba deliğinden düştüğünü fark etti. Annelerinin yavruları alması için uzaktan yavruları gözlemleyen Gökdemir, herhangi bir hareketliliğin olmamasından dolayı yavruları sahiplendi. Beslenmelerinde ilk gün zorluk yaşadığını söyleyen Gökdemir, sonraki günlerde kargaların kendilerine yavaş yavaş alıştığını ifade etti. Kargaların yemek saatlerini çıkardıkları seslerden yola çıkarak öğrendiğini dile getiren Gökdemir, artık kargaların kendisine alıştığını ve yanından ayrılmadıklarını söyledi. Gökdemir, “Aslında doğal yaşamlarının bozulduğunun farkındayım ancak anneleri gelmediği için ben beslemek zorunda kaldım. Şimdi elimden geldiğince doğal hayata alışmalarını sağlıyorum. Ben kargalardan uzaklaştığımda çok değişik bir sesle ötüyorlar” dedi.


4 çocuğu olan Gökdemir, bu tesadüfe karşı kargalara kendi çocuklarının isimlerini verdi. Evladı yerine koyduğu kargalara Ömür, Güney, Sibel, Selda ismini veren Gökdemir, sürekli bağıran büyük kargaya sesi gür çıkan büyük kızının, az yem yiyen kargaya ise zayıf olan oğlunun adını verdi.



Evcilleşen kargalar beldenin maskotu oldu


Nevzat Gökdemir, yaklaşık 1 ay baktıktan sonra 4 kargayı yeniden doğaya saldı. Uçup giden kargalar birkaç gün sonra yeniden Günbağı köyüne gelmeye başladı. Gökdemir ile bağlarını koparmayan kargalar, bir süre sonra da Günbağı köyünün bağlı olduğu Çağlayan beldesini mesken tuttu. Beldedeki kıraathanede oturan vatandaşların yanına konup masalarındaki bardaktan çay yudumlayan kargalar ilk etapta insanları şaşırttı. Daha sonra kargaların evcilleştiğini fark edip civar halkından öğrenen vatandaşlar, dostluk bağı kurdu. Her gün belirli zamanlarda kıraathaneye gelen kargalar, belde sakinlerinin adeta maskotu oldu. Vatandaşların elinden cips yiyip, bazen de selfie pozu vermeyi ihmal etmeyen kargalar neşe kaynağı oldu. Vatandaşlar, evcilleşen kargaların kıraathaneye gelmeye devam ettikleri sürece onlara bakacaklarını belirttiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazazedelere çarpan otomobil sürücüsü hakim önünde
    1. Kazazedelere çarpan otomobil sürücüsü..
    2. Adana'da 'evleniyoruz' plakalı araçtan..
    3. Brent petrolün varili 60,12 dolar
    4. Ormandaki uyuşturucuyu drone ve foto..
    5. 3 çocuk annesi cinayetine 2 tutuklama
    6. Korgeneral Öngay, 3. Ordu Komutanı..
    7. Çin’den Güney Kore ve Japonya’ya..
    8. (Özel) Pendik’te hırsızların kapı..
    9. Radamel Falcao'dan olay sözler! ''Ben..
    10. (Özel) Leyleklerin göç molası havadan..
    11. Restorasyondan önce hiç bu kadar..
    12. YKS’ de başarılı olan öğrenciler..
    13. (Özel) Silivri’de kestikleri atı..
    14. Serbest piyasada döviz fiyatları
    15. Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı..
    16. Bugün AEK ile karşılaşacak..
    17. Hatay'da orman yangını çıktı
    18. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    19. DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS..
    20. Elazığ'daki silahlı kavga
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı