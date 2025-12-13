Evcil hayvan sahipleri dikkat! Son tarih 31 Aralık

Türkiye genelinde evcil hayvanlara yönelik zorunlu kimliklendirme uygulamasında kritik eşik aşılıyor. Türkiye’de sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) dahil edilmesine yönelik zorunlu uygulamada sona yaklaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, 6 aylık ve üzeri tüm evcil hayvanların 31 Aralık tarihine kadar veteriner hekimler tarafından mikroçip takılarak PETVET sistemine kaydedilmesi gerekiyor. Yasal sürenin geçirilmesi halinde, hayvan sahiplerine idari para cezaları uygulanacağı belirtildi. Düzenleme ile kaybolma ve terk edilme vakalarının takibi, sahip sorumluluğunun artırılması ve hayvanların sağlık kayıtlarının düzenli şekilde izlenmesi amaçlanıyor.

Çip takılmazsa ne olur?

Sürenin dolmasına az bir süre kala konuya ilişkin merak edilenleri anlatan Veteriner Hekim Ece Nur Tunaman, “Altı aydan büyük hayvanlar için çip takma işlemi için verilen son tarih 31 Aralık 2025. Hayvan sahiplerimiz, bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmazsa hem yurt içi hem yurt dışı seyahatlerde sorun yaşayabilirler. Ayrıca veteriner kliniklerinde bazı hizmetlerden yararlanamayabilirler. Bu tarihten sonra çip taktırmak istediklerinde ise cezai işlem uygulanacak. Yönetmelik, kedi, köpek ve gelincikleri kapsıyor. Yeni yılda altı aydan küçük hayvanlara ceza olmadan çip takılmaya devam edilecek; ancak altı aydan büyük hayvanlarda ceza geçerli olacak. Para cezasının güncel tutarı henüz belli değil fakat ortalama 5-7 bin lira civarında olabilir" diye konuştu.

‘Mikroçip kimlik görevi görüyor’

Tunaman, “Mikroçip, aslında bizim kimliğimiz gibi görev yapıyor. Evcil hayvan popülasyonunun belirlenmesi, sokağa hayvan atılmasının önüne geçilmesi, aşı ve operasyon takibi gibi süreçlerde kolaylık sağlıyor. Hayvanlar kaybolduğunda veya kaçtığında, kliniğe getirildiğinde çip okutularak kayıtlı sahibi kolayca bulunabiliyor. Fakat GPS özelliği yok; telefon üzerinden takip edilemez. Çipte hayvan sahibinin kimlik ve iletişim bilgileriyle birlikte hayvanın türü, yaşı, ırkı, aşıları ve özel durumları yer alıyor. Bu bilgiler hem pasaportunda hem sistemde kayıt altında tutuluyor. Yetkili veteriner kliniklerinde ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde çip takma işlemi yapılabiliyor. Bazı bilgiler belirli süre içinde güncellenebiliyor; fakat daha sonra güncelleme için dilekçe yazıp Bakanlığa iletmek gerekebiliyor” diye konuştu.

Yoğunluk artmaya başladı

Dışarıda bulunan bir hayvanın sahipli olup olmadığının mikroçip sayesinde kolayca anlaşılabildiğini belirten Tunaman, “Bir hayvansever dışarıda bir kedi veya köpek bulduğunda, bunun ev hayvanı olduğunu düşünüyorsa kliniğe getirmesi yeterli. Biz çip okuyucu cihazla kontrol ediyoruz; çip varsa kayıtlı sahibine ulaşıyoruz. Altı aydan büyük hayvanları çiplenmemiş olan hasta sahiplerinin 31 Aralık tarihini beklemeden işlemlerini yaptırmalarını öneriyoruz. Son dönemlerde yoğunluk arttığı için çip stoklarında zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor, işlemler aksayabiliyor” ifadelerini kullandı.

Tunaman sözlerini şöyle tamamladı:

“Bazı hasta sahipleri çip taktırmadan önce endişe duyabiliyor. Çip, hafif kalın bir iğneyle, aşı olur gibi deri altına uygulanıyor. Hayvan çok kısa süreli, hafif bir acı hissediyor ve hemen geçiyor. Çipin hayvana bir zararı yok. Pirinç tanesi büyüklüğündeki çip deri altına enjekte ediliyor ve ömür boyu orada kalıyor” dedi.

“Mikroçip işlemi oldukça basittir”

Veteriner Hekim Süleyman Tunaman ise mikroçip uygulamasının ağrısız ve kolay bir işlem olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Mikroçip işlemi oldukça basittir ve hayvanlara herhangi bir anestezi uygulanmaz. Çip yerleştirildikten sonra barkod numarası, hayvan sahibinin üzerine kaydedilir. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş veteriner klinikleri, Türkiye’nin her yerinde bu mikroçip bilgilerine ulaşabilir. Bu sistem üzerinden hayvanın aşı, operasyon ve seyahat bilgilerine erişmek mümkündür. Evcil hayvan pasaportu olmadan hasta sahipleri, şu an uçakla veya otobüsle seyahat edemiyor. Yurt dışına çıkarken de mikroçip uygulaması zorunludur.”