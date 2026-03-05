  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Havada provokasyon kokusu var Ankara'da refüjde asılı kalan belediye otobüsü trafiği aksattı Mansur’dan “Askıda otobüs” hizmeti Tüm-Din-Gör-Der Genel Başkanı Metin Kaçar: Fitre ve zekâtla gönüllere vaktinde dokunun Rus fikir adamı: 'İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde...' Savaşın ekonomik faturası ağır olacak Pozitif sinyaller geldi! Küresel piyasalar toparlanıyor mu? Türkiye üzerinden kahpe provokasyon! Nato’nun 5. Madde tuzağı: PKK’ya silah verenler Türkiye sevdalısı mı oldu? Nato’nun kirli oyunu deşifre oldu: Ne kadar alçaksınız! Saatlerdir hiçbir açıklama yapmamışlardı! Ve İran Türkiye'ye atılan füzeyle ilgili sessizliğini bozdu Batı’nın kaos planına Çin freni: Orta Doğu’ya özel elçi!
Spor Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı Beşiktaş-Galatasaray derbisi ile süslenecek. Dev karşılaşmanın hakemi de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçların hakemlerini belirledi.

Haftanın kritik karşılaşması olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını; Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı

Spor

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı

Antalya'da kritik randevu!
Antalya'da kritik randevu!

Spor

Antalya'da kritik randevu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 4 maçı yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 4 maçı yönetecek hakemler açıklandı

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 4 maçı yönetecek hakemler açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23