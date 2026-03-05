Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı Beşiktaş-Galatasaray derbisi ile süslenecek. Dev karşılaşmanın hakemi de belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçların hakemlerini belirledi.
Haftanın kritik karşılaşması olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını; Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.