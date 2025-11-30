  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ankara’da aranan şüphelilere şafak operasyonu: 105 gözaltı

Maduro Türkiye'ye sürgün edilmek isteniyor!

Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?

“Yoksa iki kilise birleşiyor mu?” Papa’nın gelişi ve Erbakan Hocamızın hatırlattıkları

Afyonkarahisar’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi, can kaybı var

Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Karadeniz’de tehlike çanları! Ticari gemilere saldırılar Ankara’da endişeyi artırdı!

Üç bakanlık “Kadına şiddette bildirim sistemi” oluşturacak Mevzuata şiddet ayarı

Chopin’den Cenaze Marşı mı, Mozart’tan Büyük Ayin’i mi dinletseydik

Şaka gibi belediyecilik! CHP'li İzmir'de barajlar çöl sokaklar göl
Gıda Ev yoğurdundaki faydalı bakteriler uzmanları şaşırttı!
Gıda

Ev yoğurdundaki faydalı bakteriler uzmanları şaşırttı!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Ev yoğurdundaki faydalı bakteriler uzmanları şaşırttı!

Evde mayalanan yoğurt, doğal yapısı ve içeriğindeki canlı bakteriler sayesinde sağlığa sunduğu faydalarla yeniden gündemde. Uzmanlar, özellikle Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus gibi probiyotik bakterilerin, ev yoğurdunu hazır ürünlerden çok daha değerli hâle getirdiğini vurguluyor.

Evde mayalanan yoğurt, doğal yapısı ve içeriğindeki canlı bakteriler sayesinde sağlığa sunduğu faydalarla yeniden gündemde. Uzmanlar, özellikle Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus gibi probiyotik bakterilerin, ev yoğurdunu hazır ürünlerden çok daha değerli hâle getirdiğini vurguluyor.

Bağırsak sağlığına doğal destek

Beslenme uzmanlarına göre ev yoğurdunun içeriğindeki canlı bakteriler, bağırsak florasını güçlendirerek sindirim sisteminin daha dengeli çalışmasını sağlıyor. Düzenli tüketim, kabızlık, şişkinlik ve gaz gibi sindirim şikâyetlerini azaltabiliyor.

 

Bağışıklığı güçlendiriyor

Bilimsel araştırmalar, ev yoğurdunda bulunan probiyotiklerin bağışıklık hücrelerini desteklediğini, enfeksiyonlara karşı vücudun savunma mekanizmasını güçlendirdiğini gösteriyor. Özellikle mevsim geçişlerinde yoğurdun sofralardan eksik edilmemesi tavsiye ediliyor.

 

Hazır yoğurda göre daha doğal

Uzmanlar, ticari yoğurtların daha uzun raf ömrü için çeşitli ısıl işlemlerden geçtiğini, bunun da içerisindeki faydalı bakterilerin sayısını azalttığını belirtiyor. Ev yoğurdunun ise katkı maddesi içermediği için probiyotik değerinin çok daha yüksek olduğunun altı çiziliyor.

 

Kilo kontrolüne yardımcı

Ev yoğurdu, yüksek protein ve düşük kalori içeriği sayesinde hem tokluk hissi veriyor hem de sağlıklı kilo yönetimini kolaylaştırıyor. Ara öğünlerde tüketildiğinde ani açlık hissini bastırarak gün içi beslenme dengesini destekliyor.

 

Kemik ve diş sağlığını koruyor

Kalsiyum ve fosfor bakımından zengin olan ev yoğurdu, gelişim çağındaki çocuklardan yaşlı bireylere kadar herkes için güçlü bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Düzenli tüketim osteoporoz riskini de azaltabiliyor.

 

Uzmanlardan öneri: Haftada en az 3–4 kez tüketin

Beslenme ve diyet uzmanları, günlük bir kâse ev yoğurdunun hem bağırsak hem de bağışıklık sistemi için güçlü bir koruma sağladığını belirterek özellikle doğal mayayla hazırlanan yoğurdun tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ev yapımı yoğurt, sağlıklı yaşamın yükselen trendi olmaya devam ediyor. Hem doğal oluşu hem de probiyotik zenginliğiyle uzmanlar tarafından en çok önerilen gıdalar arasında yer alıyor.

Sucuklu tost yiyen anne ve oğlu hastanelik oldu: Zincir markette zehir alarmı
Sucuklu tost yiyen anne ve oğlu hastanelik oldu: Zincir markette zehir alarmı

Yaşam

Sucuklu tost yiyen anne ve oğlu hastanelik oldu: Zincir markette zehir alarmı

Mersin'de 14 fabrika işçisi zehirlendi! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Soruşturma başlatıldı
Mersin'de 14 fabrika işçisi zehirlendi! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Soruşturma başlatıldı

Gündem

Mersin'de 14 fabrika işçisi zehirlendi! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Soruşturma başlatıldı

Sakarya cezaevinde kabus dolu gece! Zehirlenme Şüphesiyle Tedavi Edilenlerin Sayısı 171'e Yükseldi
Sakarya cezaevinde kabus dolu gece! Zehirlenme Şüphesiyle Tedavi Edilenlerin Sayısı 171'e Yükseldi

Gündem

Sakarya cezaevinde kabus dolu gece! Zehirlenme Şüphesiyle Tedavi Edilenlerin Sayısı 171'e Yükseldi

8 öğrenci hastanelik oldu! Bu kez zehirlenme haberi Bursa'dan
8 öğrenci hastanelik oldu! Bu kez zehirlenme haberi Bursa'dan

Yaşam

8 öğrenci hastanelik oldu! Bu kez zehirlenme haberi Bursa'dan

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi
Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Gıda

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Türkiye alarmda! Peş peşe gelen zehirlenmelerin ardındaki büyük tehlike ne?
Türkiye alarmda! Peş peşe gelen zehirlenmelerin ardındaki büyük tehlike ne?

Sağlık

Türkiye alarmda! Peş peşe gelen zehirlenmelerin ardındaki büyük tehlike ne?

Tekrar ısıtıldığında zehir olan 5 yemekler
Tekrar ısıtıldığında zehir olan 5 yemekler

Sağlık

Tekrar ısıtıldığında zehir olan 5 yemekler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.
Gündem

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan bir videoda, dağda koyun çobanlığı yapan bir kişi, Papa’nın Türkiye ziyaretlerini değerlendirirke..
HDP’li Adil Zozani CHP’nin maskesini düşürdü
Gündem

HDP’li Adil Zozani CHP’nin maskesini düşürdü

HDP Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, “Terörsüz Türkiye” sürecinin devlet aklıyla yürütüldüğünü vurgulayarak CHP’nin komisyona 38 maddelik a..
Papa 14. Leo Önemli Merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya Uğramadı! Bu Tercihin Arkasında Ne Var? İşte nedeni…
Gündem

Papa 14. Leo Önemli Merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya Uğramadı! Bu Tercihin Arkasında Ne Var? İşte nedeni…

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek dikkatleri üzer..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23