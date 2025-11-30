Ev yoğurdundaki faydalı bakteriler uzmanları şaşırttı!

Evde mayalanan yoğurt, doğal yapısı ve içeriğindeki canlı bakteriler sayesinde sağlığa sunduğu faydalarla yeniden gündemde. Uzmanlar, özellikle Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus gibi probiyotik bakterilerin, ev yoğurdunu hazır ürünlerden çok daha değerli hâle getirdiğini vurguluyor.

Bağırsak sağlığına doğal destek

Beslenme uzmanlarına göre ev yoğurdunun içeriğindeki canlı bakteriler, bağırsak florasını güçlendirerek sindirim sisteminin daha dengeli çalışmasını sağlıyor. Düzenli tüketim, kabızlık, şişkinlik ve gaz gibi sindirim şikâyetlerini azaltabiliyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Bilimsel araştırmalar, ev yoğurdunda bulunan probiyotiklerin bağışıklık hücrelerini desteklediğini, enfeksiyonlara karşı vücudun savunma mekanizmasını güçlendirdiğini gösteriyor. Özellikle mevsim geçişlerinde yoğurdun sofralardan eksik edilmemesi tavsiye ediliyor.

Hazır yoğurda göre daha doğal

Uzmanlar, ticari yoğurtların daha uzun raf ömrü için çeşitli ısıl işlemlerden geçtiğini, bunun da içerisindeki faydalı bakterilerin sayısını azalttığını belirtiyor. Ev yoğurdunun ise katkı maddesi içermediği için probiyotik değerinin çok daha yüksek olduğunun altı çiziliyor.

Kilo kontrolüne yardımcı

Ev yoğurdu, yüksek protein ve düşük kalori içeriği sayesinde hem tokluk hissi veriyor hem de sağlıklı kilo yönetimini kolaylaştırıyor. Ara öğünlerde tüketildiğinde ani açlık hissini bastırarak gün içi beslenme dengesini destekliyor.

Kemik ve diş sağlığını koruyor

Kalsiyum ve fosfor bakımından zengin olan ev yoğurdu, gelişim çağındaki çocuklardan yaşlı bireylere kadar herkes için güçlü bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Düzenli tüketim osteoporoz riskini de azaltabiliyor.

Uzmanlardan öneri: Haftada en az 3–4 kez tüketin

Beslenme ve diyet uzmanları, günlük bir kâse ev yoğurdunun hem bağırsak hem de bağışıklık sistemi için güçlü bir koruma sağladığını belirterek özellikle doğal mayayla hazırlanan yoğurdun tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ev yapımı yoğurt, sağlıklı yaşamın yükselen trendi olmaya devam ediyor. Hem doğal oluşu hem de probiyotik zenginliğiyle uzmanlar tarafından en çok önerilen gıdalar arasında yer alıyor.