Ev yiyen böcek ülkeye dadandı!

Mısır’ın birçok kentinde konutlarda görülen yapısal hasarlar artık yalnızca zamanla oluşan yıpranma olarak değerlendirilmiyor. Duvar çatlakları, içi boşalan ahşap kapılar ve çöken zeminler, giderek artan biçimde beyaz karınca (termit) istilasının habercisi olarak görülüyor.

Uzmanlara göre beyaz karınca, özellikle nem oranı yüksek ve killi toprağın yaygın olduğu bölgelerde hızla çoğalıyor. Delta bölgesi, Yukarı Mısır ve sahil kentleri riskin en yüksek olduğu alanlar arasında yer alıyor. Son olarak Luksor iline bağlı İsnâ’daki ed-Deyr köyünde üç eski evin çökmesi, sorunun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Olayda can kaybı yaşanmasa da maddi hasarın büyük olduğu bildirildi.

Kuzeydeki sahil kenti İskenderiye, son yıllarda beyaz karınca vakalarının en yoğun yaşandığı şehirlerin başında geliyor. Kent sakinleri, dairelerin içinde aniden ortaya çıkan termitlerin kapı, pencere, dolap ve hatta asma tavanlara kadar zarar verdiğini belirtiyor.

Beyaz karıncanın yol açtığı zararlar, onarım masraflarıyla sınırlı kalmıyor. Emlak sektöründe faaliyet gösteren uzmanlara göre, bir konutta termit istilasının belgelenmiş olması, dairenin piyasa değerini yüzde 20 ila 35 oranında düşürebiliyor. Zaten durgunluk yaşayan konut piyasasında bu durum, mülk sahipleri için ciddi bir ekonomik kayıp anlamına geliyor.

İskenderiye Üniversitesi’nde görev yapmış böcekbilim uzmanlarına göre, en tehlikeli tür olan toprak termiti, bir yıl gibi kısa sürede tüm evi istila edebiliyor ve yer döşemelerinin altında uzun tüneller açarak uzun süre fark edilmeyebiliyor. Şehir planlama uzmanları ise özellikle sahil kentlerinde, inşaat aşamasında koruyucu önlemlerin alınmamasının krizi derinleştirdiğini belirtiyor.