Okulun ilk gününde katil İsrail bombası: 9 yaşındaki Vefa katledildi

Vefa'nın annesi 30 yaşındaki Seher el-Akluk, Nasr Mahallesi'ndeki aile evinde AA muhabirine kızını anlattı. El-Akluk, "Vefa, onu tanıyan herkesin bildiği gibi harika bir çocuktu. Herkes onun için 'büyük bir genç kız gibi' derdi. Çok şey anlar, dünyayı yaşından beklenmeyecek kadar iyi kavrardı." dedi. Kızının eğitimi konusunda her zaman büyük bir çaba gösterdiğini anlatan el-Akluk, "Onun büyüdüğünü görmek için hep acele ediyordum. Eğitimiyle, dersleriyle çok ilgileniyordum. Kur'an-ı Kerim ezberlemesi için kurslara, İngilizce öğrenmesi için eğitimlere kaydettiriyordum. Yaşından daha büyük konularla ilgilenmesi için çok çabalıyordum." ifadelerini kullandı.