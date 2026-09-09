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Okulun ilk gününde katil İsrail bombası: 9 yaşındaki Vefa katledildi

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Okulun ilk gününde katil İsrail bombası: 9 yaşındaki Vefa katledildi

Gazze kentinde okuldan babasıyla birlikte evine dönen 9 yaşındaki Vefa Yusuf Akile, içinde bulunduğu aracın İsrail saldırısında hedef alınması sonucu yaşamını yitirdi. Küçük Vefa’dan geriye saldırıda yanan ders kitapları kaldı.

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Foto - Okulun ilk gününde katil İsrail bombası: 9 yaşındaki Vefa katledildi

Gazze kentinin Nasr Mahallesi'nde Human Development Fund (HDF) tarafından yürütülen program kapsamında eğitim gören Vefa, okulun ilk günü olan 6 Eylül günü saldırının hedefi oldu. Vefa'nın eğitim gördüğü okulda anısını yaşatmak amacıyla sırasına fotoğrafı asılırken 50 yaşındaki anneannesi Rağda el-Akluk da torununun saldırı sırasında yanında bulunan okul kitaplarını göstererek feryat etti.

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Foto - Okulun ilk gününde katil İsrail bombası: 9 yaşındaki Vefa katledildi

Vefa'nın annesi 30 yaşındaki Seher el-Akluk, Nasr Mahallesi'ndeki aile evinde AA muhabirine kızını anlattı. El-Akluk, "Vefa, onu tanıyan herkesin bildiği gibi harika bir çocuktu. Herkes onun için 'büyük bir genç kız gibi' derdi. Çok şey anlar, dünyayı yaşından beklenmeyecek kadar iyi kavrardı." dedi. Kızının eğitimi konusunda her zaman büyük bir çaba gösterdiğini anlatan el-Akluk, "Onun büyüdüğünü görmek için hep acele ediyordum. Eğitimiyle, dersleriyle çok ilgileniyordum. Kur'an-ı Kerim ezberlemesi için kurslara, İngilizce öğrenmesi için eğitimlere kaydettiriyordum. Yaşından daha büyük konularla ilgilenmesi için çok çabalıyordum." ifadelerini kullandı.

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Foto - Okulun ilk gününde katil İsrail bombası: 9 yaşındaki Vefa katledildi

Vefa'nın çalışkan ve başarılı bir öğrenci olduğunu belirten el-Akluk, kızının hayatını kaybettiği gün İngilizce sınavına girdiğini ve o gün sınava birlikte hazırlandıklarını söyledi. El-Akluk, "Benim arkadaşımdı, yoldaşımdı. Beni anlardı, bana karşı çok şefkatliydi, beni teselli ederdi. Bazen benim fark etmediğim şeyleri o fark eder, bana öğretirdi." diye konuştu. Hayatı ve özellikle okulunu çok seven Vefa'nın arkadaşlarına da büyük değer verdiğini anlatan el-Akluk, kızının son gününde İngilizce dersine hazırlanırken kendisini İngilizce olarak "sakin, arkadaş canlısı ve komik" şeklinde tanıttığını aktardı.

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Foto - Okulun ilk gününde katil İsrail bombası: 9 yaşındaki Vefa katledildi

El-Akluk, "Arkadaşlıklarına ve insanlara değer verirdi. Hayatındaki her insanın onun için bir değeri vardı. Küçücük yaşına rağmen herkese hak ettiği değeri verirdi." dedi. Vefa'nın zamanının büyük bölümünü ders çalışarak geçirdiğini, yaz tatilinde dahi bir eğitim merkezine devam ettiğini belirten el-Akluk, kızının okul çantası, matarısı ve kırtasiye malzemelerini aldıklarını yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde heyecanla hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

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Foto - Okulun ilk gününde katil İsrail bombası: 9 yaşındaki Vefa katledildi

Gazze'deki çocukların yaşadığı koşullara değinen el-Akluk, "Gazze'nin çocukları gerçek hayatın anlamlarını kaybetti. Biz de hayatta kalan çocuklara hayatın ve çocukluğun duygularından az da olsa bir şeyler yaşatabilmek için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı. El-Akluk, kızının ölümünün ardından yaşadığı acıya ilişkin de "Kızımın ömrü sona erdi. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Ama razıyız, elhamdülillah. O şimdi Allah'ın katında." diyerek metanetli bir duruş sergiledi.

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