Okulun ilk gününde katil İsrail bombası: 9 yaşındaki Vefa katledildi

Vefa'nın çalışkan ve başarılı bir öğrenci olduğunu belirten el-Akluk, kızının hayatını kaybettiği gün İngilizce sınavına girdiğini ve o gün sınava birlikte hazırlandıklarını söyledi. El-Akluk, "Benim arkadaşımdı, yoldaşımdı. Beni anlardı, bana karşı çok şefkatliydi, beni teselli ederdi. Bazen benim fark etmediğim şeyleri o fark eder, bana öğretirdi." diye konuştu. Hayatı ve özellikle okulunu çok seven Vefa'nın arkadaşlarına da büyük değer verdiğini anlatan el-Akluk, kızının son gününde İngilizce dersine hazırlanırken kendisini İngilizce olarak "sakin, arkadaş canlısı ve komik" şeklinde tanıttığını aktardı.