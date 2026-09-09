Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Yumurtayı 10'a katlayacak, her evde var ama kimse bilmiyor

Yumurta, herkesin farklı şekilde tüketebileceği besinlerden biri. Kimisi kahvaltıda yemeyi seviyor, kimisi öğle arasında yemeyi tercih ediyor. Protein açısından zengin yapısıyla sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri olan yumurta, farklı besinlerle birlikte tüketildiğinde daha dengeli bir öğüne dönüşebiliyor. Özellikle mutfaklarda sık bulunan bir ürünün yumurtaya eklenmesi, hem lezzeti artırıyor hem de içerdiği faydalı bileşenlerle dikkat çekiyor. YUMURTAYA ZEYTİNYAĞI EKLERSEN NE OLUR? Yumurtaya eklenebilecek doğal desteklerden biri de zeytinyağı. Özellikle kaliteli sızma zeytinyağından 1 kaşık kadar kullanmak, yumurtanın lezzetini artırırken sağlıklı yağ alımına da katkı sağlayabiliyor. Zeytinyağı, içerdiği tekli doymamış yağ asitleri ve antioksidan bileşenlerle Akdeniz tipi beslenmenin önemli parçalarından biri olarak biliniyor.