Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Yumurtayı 10'a katlayacak, her evde var ama kimse bilmiyor
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun ezber bozan bu açıklaması, bugüne kadar doğru bildiğiniz tüm sağlık kurallarını sil baştan değiştirecek. Müftüoğlu'na her fırsatta yumurtanın vücut için faydalı olduğunu vurguluyor. Araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Fakat yumurtayla yan yana geldiğinde faydasını 10'a katlayacak besinler de var. Daha besleyici hale getirmek için küçük dokunuşlar yeterli olabiliyor Evlerde sık kullanılan bir ürünün yumurtaya eklenmesi, lezzetin yanı sıra besin değerini de artırabiliyor. İşte yumurtaya eklendiğinde vücudu değiştiren o besin ve faydaları…