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Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Yumurtayı 10'a katlayacak, her evde var ama kimse bilmiyor

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Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Yumurtayı 10'a katlayacak, her evde var ama kimse bilmiyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun ezber bozan bu açıklaması, bugüne kadar doğru bildiğiniz tüm sağlık kurallarını sil baştan değiştirecek. Müftüoğlu'na her fırsatta yumurtanın vücut için faydalı olduğunu vurguluyor. Araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Fakat yumurtayla yan yana geldiğinde faydasını 10'a katlayacak besinler de var. Daha besleyici hale getirmek için küçük dokunuşlar yeterli olabiliyor Evlerde sık kullanılan bir ürünün yumurtaya eklenmesi, lezzetin yanı sıra besin değerini de artırabiliyor. İşte yumurtaya eklendiğinde vücudu değiştiren o besin ve faydaları…

#1
Foto - Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Yumurtayı 10'a katlayacak, her evde var ama kimse bilmiyor

Osman Müftüoğlu'na kadar sağlıkla ilgili bilgi veren birçok hekim her fırsatta yumurtanın vücut için faydalı olduğunu vurguluyor. Araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Fakat yumurtayla yan yana geldiğinde faydasını 10'a katlayacak besinler de var. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yumurtayı daha besleyici hale getirmek için küçük dokunuşlar yeterli olabiliyor. Evlerde sık kullanılan bir ürünün yumurtaya eklenmesi, lezzetin yanı sıra besin değerini de artırabiliyor. İşte yumurtaya 1 kaşık eklendiğinde vücudu değiştiren o besin ve faydaları…

#2
Foto - Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Yumurtayı 10'a katlayacak, her evde var ama kimse bilmiyor

Yumurta, herkesin farklı şekilde tüketebileceği besinlerden biri. Kimisi kahvaltıda yemeyi seviyor, kimisi öğle arasında yemeyi tercih ediyor. Protein açısından zengin yapısıyla sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri olan yumurta, farklı besinlerle birlikte tüketildiğinde daha dengeli bir öğüne dönüşebiliyor. Özellikle mutfaklarda sık bulunan bir ürünün yumurtaya eklenmesi, hem lezzeti artırıyor hem de içerdiği faydalı bileşenlerle dikkat çekiyor. YUMURTAYA ZEYTİNYAĞI EKLERSEN NE OLUR? Yumurtaya eklenebilecek doğal desteklerden biri de zeytinyağı. Özellikle kaliteli sızma zeytinyağından 1 kaşık kadar kullanmak, yumurtanın lezzetini artırırken sağlıklı yağ alımına da katkı sağlayabiliyor. Zeytinyağı, içerdiği tekli doymamış yağ asitleri ve antioksidan bileşenlerle Akdeniz tipi beslenmenin önemli parçalarından biri olarak biliniyor.

#3
Foto - Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Yumurtayı 10'a katlayacak, her evde var ama kimse bilmiyor

Yumurta zaten yüksek protein içeriği sayesinde uzun süre tokluk sağlamaya yardımcı olurken, zeytinyağındaki sağlıklı yağlar da öğünün daha dengeli olmasına katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle özellikle güne güçlü bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, yumurtayı zeytinyağıyla birlikte tercih edebiliyor.

#4
Foto - Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Yumurtayı 10'a katlayacak, her evde var ama kimse bilmiyor

Zeytinyağı, yumurtanın daha yumuşak bir kıvama sahip olmasını sağlayabilir. Özellikle omlet, menemen veya sahanda yumurta hazırlanırken kullanılan küçük miktardaki zeytinyağı, yemeğin aromasını güçlendirebilir. Sağlıklı beslenmede önemli olan noktanın miktar olduğu belirtiliyor. Zeytinyağı faydalı yağlar arasında yer alsa da yüksek kalori içerdiği için ölçülü tüketilmesi gerekiyor. Uzmanlar, dengeli beslenmenin tek bir besine bağlı olmadığını, farklı besin gruplarının bir arada tüketilmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

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