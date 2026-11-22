Trump, Şi ve Putin'in aynı masada oturması, küresel sorunların dünyanın en büyük üç nükleer gücü tarafından tepeden inme biçimde çözülmeye çalışıldığı yeni bir "büyük güçler konserini" andırmaktadır. Bu durum, Türkiye gibi orta ölçekli ve bölgesel güçler için iki yönlü bir tablo oluşturmaktadır. Bir yandan küresel bir savaş riskinin azalması Türkiye'nin ekonomik ve ticari istikrarı açısından olumlu bir zemin sunarken; diğer yandan kararların yalnızca bu üç başkent arasında alınması riski, Ankara'nın yıllardır savunduğu "Dünya beşten büyüktür" ve "küresel karar alma mekanizmalarının genişletilmesi" tezini daha da kritik hale getirmektedir. Nitekim Türkiye iç siyasetinde de bu zirveye yönelik yapılan ilk değerlendirmelerde (örneğin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 Kasım 2026 tarihli açıklamasında), küresel barış ve adaletin tesisinde Türkiye'nin dışarıda bırakılamayacağı ve zirvenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dörtlü bir formatta yapılması gerektiği vurgulanmıştır.