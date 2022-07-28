Ev yapımı soğuk çay (Ice tea): Mükemmel buzlu çay tarifi nasıl yapılır?

Ev yapımı soğuk çay tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı demli çay (ya da 3 tatlı kaşığı siyah çay ve 1 su bardağından biraz fazla sıcak su)

½ su bardağı toz şeker

Yeteri kadar buz ve soğuk su

Şeftali ve limon dilimleri

Limon suyu (isteğe bağlı)

Ev yapımı buzlu çay nasıl yapılır?

Eğer elinizde 1 su bardağı demlenmiş çay yoksa 3 tatlı kaşığı siyah çayı 1 su bardağından biraz fazla sıcak su ile 15 dakika demleyin. Buzlu çayı hazırlayacağınız sürahiye buz parçalarını koyun. Yarım su bardağı toz şekerin üzerine demlediğiniz çayı döküp, karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Şeker eriyince sürahideki buzun üzerine çayı dökünüz. Üzerine limon ve şeftali parçalarını koyun ve üzerlerine soğuk suyu da ilave edip karıştırın. Toplamda 1 litre kadar buzlu çay elde edeceksiniz. Çayınızın tadına bakarak dilerseniz şeker veya su oranını da artırabilirsiniz. Çayınızın içine dilerseniz limon suyu da koyarak buzdolabında dinlendirin ve sonrasında servis edin.



-Soğuk çay dinlendikçe içindeki limon ve şeftalinin aroması çaya geçecek ve çayınız daha lezzetli olacaktır.