  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Ev yapımı şeftali reçeli
Kadın - Aile

Ev yapımı şeftali reçeli

Sonbahara girdiğimiz bugünlerde lezzetli meyve olan şeftaliden reçel yaparak kışa hazırlanmaya ne dersiniz?

Yeniakit Publisher
2021-09-17 13:46:00 - 2021-09-17 13:50:34
Ev yapımı şeftali reçeli

Sonbahara girdiğimiz bugünlerde lezzetli meyve olan şeftaliden reçel yaparak kışa hazırlanmaya ne dersiniz?

Ev yapımı şeftali reçeli tarifi
Malzemeler:

3 kg çok yumuşak olmayan şeftali
6 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
Yarım limon suyu

Hazırlanışı:
Öncelikle çok yumuşak olmayan şeftalilerimizi yıkayıp istediğimiz büyüklükte doğradıktan sonra tencereye koyalım. Üzerine tüm şekeri dökerek bir gece bu şekilde bekletelim.

Daha sonra orta ateşte 20 dakika kaynattığımız şeftalilerimizin üzerinde oluşan köpükleri zaman zaman alalım.

Tereyağını atıp 5 dakika, en sonra da limon suyunu ilave edip 15 dakika daha yavaşça kaynatalım. Biraz dinlendikten sonra muhafaza edeceğimiz kavanozlara koyarak soğumasını sağlayalım. Şeftali reçelimiz daha sonrasında yemeğe hazır olacaktır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay