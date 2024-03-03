Ev yapımı öksürük şurubu gönülleri fethediyor! Gizli yöntemi açığa çıktı... Peki, nasıl olacak?
Evinizde tamamen doğal ve organik malzemelerle rahatlama sağlayan bitkisel bir öksürük şurubu hazırlayabilirsiniz..
Malzemeler
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet limon
- 1 su bardağı kaynatılıp soğutulmuş su
- 5 yemek kaşığı süzme bal
- 1 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 2 çay kaşığı zencefil
Hazırlanışı:
Soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp, bir kavanozun içine koyun. Üstüne 1 su bardağı suyu ilave edip, soğanın suyunu salması için kavanozun kapağını kapatıp 1-2 saat bekletin.
Kavanozun içindekileri iyice karıştırıp süzgeç yardımıyla süzüp suyunu kavanoza alın. Balı ve 1 limonun suyunu sıkıp kavanozdaki suya ilave edin. Zencefil ve tarçını ekleyip karıştırın .Öksürük şurubunuz hazır.
Kullanım
Öksürük ortaya çıktığında, hazırladığınız şuruptan çocuklara günde 1 tatlı kaşığı, büyüklere ise 1 yemek kaşığı verebilirsiniz. Yalnız, bu şurup bal içerdiğinden ve bal 1 yaş altındaki çocuklar için uygun olmadığından, 1 yaş altı çocuklar için doktorunuza danışmadan kesinlikle kullanmayınız.
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