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Kadın - Aile Ev yapımı öksürük şurubu gönülleri fethediyor! Gizli yöntemi açığa çıktı... Peki, nasıl olacak?
Kadın - Aile

Ev yapımı öksürük şurubu gönülleri fethediyor! Gizli yöntemi açığa çıktı... Peki, nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2024-03-03 17:41:00 - 2024-03-03 17:48:40
Ev yapımı öksürük şurubu gönülleri fethediyor! Gizli yöntemi açığa çıktı... Peki, nasıl olacak?

Evinizde tamamen doğal ve organik malzemelerle rahatlama sağlayan bitkisel bir öksürük şurubu hazırlayabilirsiniz..

Malzemeler

  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet limon
  • 1 su bardağı kaynatılıp soğutulmuş su
  • 5 yemek kaşığı süzme bal
  • 1 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 2 çay kaşığı zencefil

Hazırlanışı:

Soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp, bir kavanozun içine koyun. Üstüne 1 su bardağı suyu ilave edip, soğanın suyunu salması için kavanozun kapağını kapatıp 1-2 saat bekletin.

Kavanozun içindekileri iyice karıştırıp süzgeç yardımıyla süzüp suyunu kavanoza alın. Balı ve 1 limonun suyunu sıkıp kavanozdaki suya ilave edin. Zencefil ve tarçını ekleyip karıştırın .Öksürük şurubunuz hazır.

Kullanım

Öksürük ortaya çıktığında, hazırladığınız şuruptan çocuklara günde 1 tatlı kaşığı, büyüklere ise 1 yemek kaşığı verebilirsiniz. Yalnız, bu şurup bal içerdiğinden ve bal 1 yaş altındaki çocuklar için uygun olmadığından, 1 yaş altı çocuklar için doktorunuza danışmadan kesinlikle kullanmayınız.

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