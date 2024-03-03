Ev yapımı öksürük şurubu gönülleri fethediyor! Gizli yöntemi açığa çıktı... Peki, nasıl olacak?

Malzemeler

1 adet kuru soğan

1 adet limon

1 su bardağı kaynatılıp soğutulmuş su

5 yemek kaşığı süzme bal

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tarçın

2 çay kaşığı zencefil

Hazırlanışı:

Soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp, bir kavanozun içine koyun. Üstüne 1 su bardağı suyu ilave edip, soğanın suyunu salması için kavanozun kapağını kapatıp 1-2 saat bekletin.

Kavanozun içindekileri iyice karıştırıp süzgeç yardımıyla süzüp suyunu kavanoza alın. Balı ve 1 limonun suyunu sıkıp kavanozdaki suya ilave edin. Zencefil ve tarçını ekleyip karıştırın .Öksürük şurubunuz hazır.

Kullanım

Öksürük ortaya çıktığında, hazırladığınız şuruptan çocuklara günde 1 tatlı kaşığı, büyüklere ise 1 yemek kaşığı verebilirsiniz. Yalnız, bu şurup bal içerdiğinden ve bal 1 yaş altındaki çocuklar için uygun olmadığından, 1 yaş altı çocuklar için doktorunuza danışmadan kesinlikle kullanmayınız.