Nugget nasıl hazırlanır? Genellikle hazır olarak alınıp pişirilen nuggetı evinizde hazırlayabilirsiniz. Böylece katkı maddelerinden uzak sağlıklı ve lezzetli bir nugget hazırlamış olursunuz. Peki, nugget nasıl yapılır?

Çıtır nugget tarifi

Malzemeler:

Yarım kilo tavuk bonfile

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Tuz

Bulamak için:

1 çay bardağı un, 1 çay bardağı mısır unu

2 adet çırpılmış yumurta

Bayat ekmek kırıntıları (Galeta unu da olabilir)

Kızartmak için yağ

Ev yapımı nugget nasıl yapılır?

Nugget yapmaya başlamak için öncelikle tavuğu temizlemelisiniz.

Güzelce yıkadığınız tavuğu rondoya atın ve ei kıyma haline getirin.

Rondodan geçirdiğiniz tavuğu bir karıştırma kabına alın ve içerisine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, karabiber, pul biber, kimyon ve tuz ekleyip yoğurun.

Üç ayrı tabak alın.

Tabağın birine un, mısır unu alın

Diğer kaseye yumurtayı kırın.

Üçüncü tabağa ise ekmek kırıntılarını koyun.

Elinizi ıslatın ve tavuktan parça koparın.

Kavuğu önce unlu karışıma ardından yumurtaya ardından da ekmek kırıntısına bulayın.

Tüm tavuklara aynı işlemi uygulayın.

Nuggetı kızgın yağda kızartın.

Afiyet olsun.