Ev yapımı nugget nasıl yapılır?
Kolay nugget tarifi | Özellikle çocukların en sevdiği yiyeceklerden olan nuggetı evinizde son derece basit bir tarifle hazırlamanız mümkün. Peki, evde çıtır nugget nasıl yapılır? | Nugget için gerekli malzemeler | Nugget tarifi kolay | 4 kişilik nugget tarifi...
Nugget nasıl hazırlanır? Genellikle hazır olarak alınıp pişirilen nuggetı evinizde hazırlayabilirsiniz. Böylece katkı maddelerinden uzak sağlıklı ve lezzetli bir nugget hazırlamış olursunuz. Peki, nugget nasıl yapılır?
Çıtır nugget tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo tavuk bonfile
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Karabiber
- Pul biber
- Kimyon
- Tuz
Bulamak için:
- 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı mısır unu
- 2 adet çırpılmış yumurta
- Bayat ekmek kırıntıları (Galeta unu da olabilir)
- Kızartmak için yağ
Ev yapımı nugget nasıl yapılır?
Nugget yapmaya başlamak için öncelikle tavuğu temizlemelisiniz.
Güzelce yıkadığınız tavuğu rondoya atın ve ei kıyma haline getirin.
Rondodan geçirdiğiniz tavuğu bir karıştırma kabına alın ve içerisine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, karabiber, pul biber, kimyon ve tuz ekleyip yoğurun.
Üç ayrı tabak alın.
Tabağın birine un, mısır unu alın
Diğer kaseye yumurtayı kırın.
Üçüncü tabağa ise ekmek kırıntılarını koyun.
Elinizi ıslatın ve tavuktan parça koparın.
Kavuğu önce unlu karışıma ardından yumurtaya ardından da ekmek kırıntısına bulayın.
Tüm tavuklara aynı işlemi uygulayın.
Nuggetı kızgın yağda kızartın.
Afiyet olsun.