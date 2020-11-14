Ev yapımı kumpir tarifi | Tepside kumpir nasıl yapılır?
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Pratik kumpir tarifi | Evde son derece kolay bir tarifle kumpir hazırlayabilirsiniz. Peki, kumpir için hangi malzemeler gerekli?
Ev yapımı kumpir tarifi
Malzemeler:
- 5-6 adet orta boy patates
- 1 su bardağı haşlanmış mısır
- 1 su bardağı bezelye
- 1 su bardağı haşlanmış havuç
- 1 su bardağı kaşar peyniri
- 5-6 adet sosis
- Dilim zeytin
- 1 çay bardağı kornişon turşu
- 1 tatlı kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
Tepside kumpir nasıl yapılır?
Kumpiri yapmak için öncelikle patatesi haşlayarak işe başlayın.
Haşladığınız patatesleri ezin içerisine tuz, karabiber, tereyağı ve kaşar peyniri rendesi koyup karıştırın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine patatesi serin.
Bir tavada sosis ve salçayı soteleyin.
Ardından Sosis, mısır, haşlamış havuç, kornişon turşu ve zeytinleri patateslerin üzerine yayın.
En üste ise kaşar peyniri rendesi serpin.
200 derecelik fırında kaşar peyniri eriyene kadar kumpiri pişirin.
Afiyet olsun.