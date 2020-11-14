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Kadın - Aile Ev yapımı kumpir tarifi | Tepside kumpir nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ev yapımı kumpir tarifi | Tepside kumpir nasıl yapılır?

Kolay kumpir tarifi | Farklı bir akşam yemeği için kumpir tarifi arayanlar 'Kumpir nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Kumpir nasıl yapılır? | Tepside kumpir gerekli malzemeler? | Tam ölçülü kumpir tarifi | Kumpir püf noktası

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:16:00 -
Ev yapımı kumpir tarifi | Tepside kumpir nasıl yapılır?

Pratik kumpir tarifi | Evde son derece kolay bir tarifle kumpir hazırlayabilirsiniz. Peki, kumpir için hangi malzemeler gerekli?

Ev yapımı kumpir tarifi

Malzemeler:

  • 5-6 adet orta boy patates
  • 1 su bardağı haşlanmış mısır
  • 1 su bardağı bezelye
  • 1 su bardağı haşlanmış havuç
  • 1 su bardağı kaşar peyniri
  • 5-6 adet sosis
  • Dilim zeytin
  • 1 çay bardağı kornişon turşu
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Tepside kumpir nasıl yapılır?

Kumpiri yapmak için öncelikle patatesi haşlayarak işe başlayın.

Haşladığınız patatesleri ezin içerisine tuz, karabiber, tereyağı ve kaşar peyniri rendesi koyup karıştırın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine patatesi serin.

Bir tavada sosis ve salçayı soteleyin.

Ardından Sosis, mısır, haşlamış havuç, kornişon turşu ve zeytinleri patateslerin üzerine yayın.

En üste ise kaşar peyniri rendesi serpin.

200 derecelik fırında kaşar peyniri eriyene kadar kumpiri pişirin.

Afiyet olsun.

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