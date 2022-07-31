Ev yapımı kolonya nasıl yapılır? Kolonyanın faydaları nelerdir? Kolonya sürmenin cilde zararları var mıdır?

Kolonya etil alkolün yanı sıra saf su ve çeşitli esasların kullanıldığı bir bileşendir. Kolonya ilk kez 1300'lü yıllarda Almanya'nın Köln kentinde üretildi. Almanya'dan sonra İtalya, Fransa ve İspanya'da da kullanılmaya başlanan kolonya, 15. yüzyıldan sonra dünya genelinde yayıldı.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan birçok kolonya çeşidi bulunuyor. Bunlar sırasıyla tütün kolonyası, limon kolonyası, beyaz zambak kolonyası ve ceviz yaprağı kolonyasıdır.

Kolonyanın Faydaları Nelerdir?

1- Ferahlık verir:

Özellikle sıcak yaz günlerinde kolonya sürmek ferahlık verir.

2- Sakinleştirir:

Kolonyanın sakinleştirici etkisi vardır. Bu nedenle sinirli ya da üzgün kişilere sıklıkla kolonya tutulur.

3- Ayıltıcı etkisi vardır:

Baygınlık geçiren kişilere kolonya koklatılır. Çünkü her kolonyanın içinde %40 ile %80 oranında alkol vardır. Bu da kişilerin çok daha kısa sürede kendisine gelmesini sağlar.

4- Güzel kokar:

Kolonya güzel kokar ve ter kokusunu giderir. Fakat merdiven altı işletmelerde üretilen kolonyaların yerine kaliteli kolonyalar tercih edilmelidir.

5- Bakterilere karşı korur:

Günümüzde mikrop ve bakterilere karşı korunmanın en pratik yollarından biri kolonya sürünmektir.

6- Misafirlere ikram edilir:

Eve gelen misafirlere şeker ve kolonya ikram etmek köklü geleneklerimizden biridir. 19. yüzyılda başlayan bu adet, günümüzde de devam ediyor.

7- Baş ağrısını giderir:

Başı ağrıyan kişiler şakaklarını kolonya ile ovarak kısa sürede ağrılarından kurtulabilir. Kolonyanın gözlere gelmemesine dikkat edilmelidir.

8- Tıbbi amaçlı kullanılır:

Günümüzde olmasa da geçmiş yıllarda kolonya daha çok tıbbi amaçlı kullanılıyordu.

Kolonya Sürmenin Cilde Zararları Var mıdır?

1- Kaşıntıya neden olur:

Genelde bir yeri kaşınan kişilere kolonya tutulur. Esasında kolonya cilt yüzeyinde doğrudan doğruya kaşıntıya neden olur.

2- Alerjik reaksiyonlara neden olabilir:

Birkaç türü dışında her çeşit kolonyada sentetik maddeler bulunur. Hassas bir cilde sahip olan kişilerin bu tür kolonyaları kullanması alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır. Ciltte kızarıklık en yaygın görülen belirtilerinden biridir.

3- Cildi tahriş eder:

Kolonyanın aşırı kullanımı ise cildi tahriş eder. Cildin tahriş olan bölgelerine krem sürülmeli, geçmediği takdirde hastanelerin cildiye bölümünden randevu alınmalıdır.

4- Lekelere neden olabilir:

Yaz günlerinde dışarı çıkmadan önce yüze kolonya sürmek cilt lekelerine neden olabilir. Özellikle hassas bir cilde sahip olan kişiler yüzüne kolonya sürmemelidir.

5- Cildi kurutur:

Çok fazla kolonya kullanan kişilerin cildi kuruyabilir. Bunun dışında sedef ya da egzama hastası olanların da kesinlikle kolonya sürmemesi gerekiyor. Kolonya içinde bulunan etil alkol miktarına göre çeşitli isimler almaktadır. 100 ml bir kolonya için 80 ml etil alkol kullanılmış ise 80 derece kolonya olarak adlandırılmaktadır.

Ev Yapımı Kolonya Nasıl Yapılır?

Kolonyaların birçok çeşidi bulunur. Limon kolonyası, tütün kolonyası, zeytinyağı özü kolonyası gibi çeşitli esasların kullanıldığı türleri mevcuttur.

Evde kolonya yapımı aslında sanıldığı kadar zor değildir. Sizlerde evinizde rahatlıkla ev yapımı kolonya yapabilirsiniz.

Kolonya yapımı için malzemeler:

800ml etil alkol

15 ml limon esansı

185 ml saf su

Kolonya yapımı: Öncelikle etil alkol ile limon esansını iyice karıştırınız ve daha sonra da saf suyu ilave ederek iyice karışmasını sağlayınız. Bunun ardından ise özel olarak üretilmiş olan kolonya süzme kağıdı veya bezi ile suyu süzmeniz gerekmektedir.

Limon kolonyasının kokusundan hoşlanmıyorsanız eğer bergamot, yeşil çay, portakal, tarçın, biberiye gibi esansları da kullanabilirsiniz. Ev yapımı kolonya yapmak için etil alkol ve damıtılmış su bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. Ayrıca kolonya yaparken etil alkol kullanacağınız için bu madde yanıcılığı olan bir maddedir. Bunun için ekstra olarak daha dikkatli olmanızda fayda var.

Eğer ev yapımı kolonya yapmak size zor geliyorsa aldığınız kolonyanın doğru ve gerçek bir kolonya olmasına dikkat etmelisiniz. Öncelikle gerçek etil alkol kullanıldığına dikkat etmeli, ayrıca da sertifikalı olmalıdır. Merdiven altı üretim ile yapılan içinde metal alkol bulunan kolonyalar sağlığınızı tehdit edebilir.