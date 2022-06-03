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Kadın - Aile Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi nasıl yapılır? Evde kahvaltılık çikolata yapımı
Kadın - Aile

Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi nasıl yapılır? Evde kahvaltılık çikolata yapımı

Evde kahvaltılık çikolata yapmaya ne dersiniz…

Yeniakit Publisher
2022-06-03 15:43:00 - 2022-06-03 15:46:09
Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi nasıl yapılır? Evde kahvaltılık çikolata yapımı

Kahvaltılık çikolata malzemeleri

Ev Yapımı Çikolata Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 yumurta
  • 2 kahve fincanı toz şeker
  • 1 kahve fincanı un
  • 2 kahve fincanı nişasta
  • Yarım paket margarin (125g)

Ev Yapımı Çikolata Tarifi Nasıl Yapılır?

Margarin bir tavada eritilir ve bütün malzemeler güzelce karıştırılır. Ben bu işlemi mikserle yaptım. Karışım bir tencereye alınıp 15 dakika karıştırılarak pişirilir. Kavanozlara konulup soğutulur. İster saralle gibi ekmeğe sürüp isterseniz de pastalarınız da çikolata sosu olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun :

Ev yapımı çikolata tarifi püf noktaları nelerdir?

Margarin yerine aynı ölçüde tereyağı kullanabilirsiniz. Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ev yapımı çikolatayı sabah kahvaltılarınızda tüketebileceğiniz gibi kurabiyelerinizin arasına dolgu olarak ya da pastalarınızda kullanabilirsiniz.

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